Revelan cuánto les pagaría la mujer de la moto a los asesinos de Camila Potosí para sacarle a su bebé

Tras la captura de las cinco personas presuntamente involucradas en el cruel asesinato de María Camila Potosí, de 21 años, y el robo de su bebé en gestación, Alahia, se conocieron nuevos detalles del crimen en Cali.

Dos de los capturados habrían acudido a la oficina de pasaportes con la intención de huir del país.

"Es conocida de ellos, han compartido en los barrios, han compartido alguna amistad con ella", indicaron los investigadores sobre la relación entre los sospechosos y Yulieth Angulo, la mujer que habría planeado el crimen.

El pago del macabro plan para asesinar a Camila Potosí y sacarle a su bebé

De acuerdo con las autoridades, Yulieth Angulo habría contratado a cuatro hombres identificados como Nixon, Edwin, José y Kevin, a quienes les habría ofrecido la suma de $4 millones para ejecutar el crimen con el objetivo de quedarse con la bebé.

Ella contrata a estos jóvenes, les va a cancelar supuestamente una cantidad de dinero que seguramente, hasta el momento, no ha podido y por eso quizás también ayudó a que nos acercáramos a la investigación.

Las autoridades señalan que las cinco personas actuaron de manera planificada, siendo los cuatro hombres los encargados de la logística criminal mientras Angulo habría sido la autora intelectual.

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Abandonaron los restos de la bebé a menos de 1 kilómetro del de Camila Potosí

Los operativos incluyeron allanamientos en la comuna 18 de Cali, específicamente en la vivienda donde fue asesinada María Camila Potosí el mismo día del secuestro.

El hallazgo de los restos que podrían pertenecer a la pequeña Alahia se produjo gracias a la confesión de uno de los presuntos criminales. Los restos fueron encontrados aproximadamente 800 metros adelante del lugar donde apareció el cuerpo de María Camila.

A pesar de este hallazgo, la familia Potosí Gómez mantiene una esperanza hasta recibir el dictamen de Medicina Legal.

"Hasta que yo no tenga el dictamen que me digan que es la bebé, yo no voy a estar segura de que es ella. Tengo la esperanza de que pueda estar viva", dijo la madre de la joven.

Los cinco capturados ya fueron judicializados mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos. Medicina Legal avanza en los procedimientos para la identificación oficial de los restos hallados.