CANAL RCN
Colombia Video

Revelan cuánto les pagaría la mujer de la moto a los asesinos de Camila Potosí para sacarle a su bebé

Yulieth Angulo habría planeado el atroz crimen para quedarse con Alahia, la bebé que la joven de 21 llevaba en su vientre con ocho meses de gestación.

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
03:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la captura de las cinco personas presuntamente involucradas en el cruel asesinato de María Camila Potosí, de 21 años, y el robo de su bebé en gestación, Alahia, se conocieron nuevos detalles del crimen en Cali.

Impactante audio sobre Yulieth Angulo, principal sospechosa en el asesinato de Camila Potosí
RELACIONADO

Impactante audio sobre Yulieth Angulo, principal sospechosa en el asesinato de Camila Potosí

Dos de los capturados habrían acudido a la oficina de pasaportes con la intención de huir del país.

"Es conocida de ellos, han compartido en los barrios, han compartido alguna amistad con ella", indicaron los investigadores sobre la relación entre los sospechosos y Yulieth Angulo, la mujer que habría planeado el crimen.

Cronología del crimen de María Camila Potosí: así se planeó el macabro asesinato de ella y su bebé
RELACIONADO

Cronología del crimen de María Camila Potosí: así se planeó el macabro asesinato de ella y su bebé

El pago del macabro plan para asesinar a Camila Potosí y sacarle a su bebé

De acuerdo con las autoridades, Yulieth Angulo habría contratado a cuatro hombres identificados como Nixon, Edwin, José y Kevin, a quienes les habría ofrecido la suma de $4 millones para ejecutar el crimen con el objetivo de quedarse con la bebé.

Ella contrata a estos jóvenes, les va a cancelar supuestamente una cantidad de dinero que seguramente, hasta el momento, no ha podido y por eso quizás también ayudó a que nos acercáramos a la investigación.

Las autoridades señalan que las cinco personas actuaron de manera planificada, siendo los cuatro hombres los encargados de la logística criminal mientras Angulo habría sido la autora intelectual.

El papel que habrían tenido los cinco capturados en el caso de María Camila Potosí
RELACIONADO

El papel que habrían tenido los cinco capturados en el caso de María Camila Potosí

Abandonaron los restos de la bebé a menos de 1 kilómetro del de Camila Potosí

Los operativos incluyeron allanamientos en la comuna 18 de Cali, específicamente en la vivienda donde fue asesinada María Camila Potosí el mismo día del secuestro.

El hallazgo de los restos que podrían pertenecer a la pequeña Alahia se produjo gracias a la confesión de uno de los presuntos criminales. Los restos fueron encontrados aproximadamente 800 metros adelante del lugar donde apareció el cuerpo de María Camila.

A pesar de este hallazgo, la familia Potosí Gómez mantiene una esperanza hasta recibir el dictamen de Medicina Legal.

"Hasta que yo no tenga el dictamen que me digan que es la bebé, yo no voy a estar segura de que es ella. Tengo la esperanza de que pueda estar viva", dijo la madre de la joven.

Los cinco capturados ya fueron judicializados mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos. Medicina Legal avanza en los procedimientos para la identificación oficial de los restos hallados.

Los delitos que les imputarán a los cinco capturados por el asesinato de Camila Potosí y su bebé
RELACIONADO

Los delitos que les imputarán a los cinco capturados por el asesinato de Camila Potosí y su bebé

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Mujer de 77 años habría sido asesinada por su propio hijo en Medellín: ¿qué se sabe del caso?

Cúcuta

Estos son los rostros de los terroristas detrás del atroz atentado con carro bomba en Cúcuta

Medellín

Expulsan al influencer creador ‘Passport Bros’, un movimiento de turismo sexual que llegó a Medellín

Otras Noticias

Tecnología

¿Mac o Windows? Estudio revela cuál reporta más amenazas digitales

Mac vs. Windows: un estudio sorprende con los resultados sobre ciberataques.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de agosto de 2026

Definidos los primeros ganadores de agosto en el Super Astro Sol. Descubra aquí el resultado exacto.

FIFA

Exigen revisar la gestión de Infantino en la FIFA tras retirar polémico plan de privatización

Perú

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, salió de la cárcel tras la anulación de su condena

Cuidado personal

¿Cómo quitar manchas difíciles en la ropa blanca? Trucos caseros que no fallan