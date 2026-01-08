Gobierno Petro acelera decretos, contratos y nombramientos a días de finalizar su mandato

A seis días de concluir el gobierno de Gustavo Petro, diversas entidades del Estado colombiano aceleran la expedición de decretos, contratos y nombramientos que quedarían vigentes para la próxima administración.

Entre las instituciones más activas se encuentran la Unidad de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y notarías en todo el país.

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Así avanza el flujo de decretos y contratos del Gobierno saliente

Según un borrador de decreto al que tuvo acceso Noticias RCN, el Gobierno buscaría ampliar las facultades de las autoridades indígenas en materia de gestión del riesgo.

El documento establece que se "reconozca al gobierno indígena y le otorgue competencias y funciones públicas como administradores, ejecutores e implementadores de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la Territorialidad".

El proyecto contempla además la creación de subcuentas que serían administradas exclusivamente por autoridades y cabildos indígenas, quienes definirían los lineamientos en el manejo de recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Este mecanismo permitiría a dichas autoridades participar en la administración y ejecución de recursos bajo derecho privado.

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad, ya en proceso de liquidación, continúa realizando contrataciones. Entre los contratos más significativos se encuentran: EGA Juventudes por $29.955.755.824 y Convocatoria abierta por $995.441.695.

El exrepresentante a la Cámara Julio César Triana se pronunció sobre esta situación, señalando la existencia de ocho contratos públicos que suman más de 113 mil millones de pesos. Triana destacó que aproximadamente $60.000 millones fueron destinados al programa Jóvenes en Paz.

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Recientes nombramientos en notarías

Adicionalmente, según información de la página oficial del Dapre, se han realizado más de 12 nombramientos en notarías en menos de 15 días. Entre los designados destacan varios políticos asociados al Pacto Histórico.

Estas acciones han generado preocupación sobre la transición presidencial y el impacto que estas decisiones tendrán en la próxima administración, que asumirá el poder en menos de una semana con estos compromisos ya establecidos.