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Secuestro de Diana Ospina tendría más implicados: recientes capturas serían el primer paso

En las últimas horas, fueron capturados los hermanos Gómez Cardozo. Para la defensa de Ospina, hay más responsables.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 30 de 2026
06:54 p. m.
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Diana Ospina vivió las horas más traumatizantes de su vida. El domingo 22 de febrero, estaba lista para devolverse hacia su casa en Bogotá después de estar en un bar.

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Si bien solicitó un servicio de transporte por aplicación, no recibió respuesta. Entonces, optó por el plan b: tomar un taxi en la calle.

¿Cómo fueron las más de 24 horas de pánico?

Durante el recorrido, todo parecía normal. No obstante, el terror comenzó cuando llegó a la portería de su vivienda. Por detrás la venía siguiendo otro taxi, del que se bajaron dos hombres.

Ambos la amenazaron y obligaron a que se subiera en el otro vehículo con destino hacia un paradero desconocido. Ospina estuvo más de 24 horas desaparecida, tiempo en el cual fue víctima de ‘paseo millonario’.

Los secuestradores pasaron por Bosa, San Cristóbal y Juan Rey en Usme. Además, la mantuvieron en su poder en una vivienda. En lo corrido de las 43 horas, hicieron movimientos bancarios por aproximadamente 50 millones de pesos.

Al final, la dejaron abandonada en la vía hacia Choachí, desde donde ella pudo caminar hasta el CAI Mirador en la noche del lunes 23 de febrero. Con el apoyo de la Policía, retornó a su hogar.

Defensa asegura que hay más implicados

Las autoridades capturaron a los hermanos Gómez Cardozo: Diego Armando (‘Pachanga’) y Juan Pablo (‘Pablito’). Ambos estuvieron detrás del crimen, siendo la mente de una banda dedicada al ‘paseo millonario’ y con extensos prontuarios.

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Andrés Felipe Peláez, abogado de la víctima, destacó en Noticias RCN los avances de la investigación en menos de dos meses. Además, afirmó que fue el primer golpe en contra de la red.

“Estas personas la sometieron a todo tipo de vejámenes, insultos e incluso la fiscal contó que ella tenía ganas de vomitar cuando le pusieron su cabeza entre las piernas de uno de estos sujetos”, reveló.

El abogado recalcó que hubo más implicados y una planeación con mayor profundidad. Con respecto a la situación de Ospina, esto contó: “Dejó una huella imborrable, pero está logrando la recuperación. Las audiencias fueron bien recibidas por ella y su familia”.

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