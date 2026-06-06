Néstor Lorenzo defendió a sus jugadores tras críticas luego de recibir la bandera de Colombia

La Selección Colombia ya está en Estados Unidos para completar su preparación rumbo al Mundial 2026. En ese contexto, el entrenador Néstor Lorenzo aprovechó una atención a medios para responder a la controversia que surgió tras la ceremonia de entrega del pabellón nacional encabezada por el presidente Gustavo Petro.

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El seleccionador explicó que el equipo participó en un acto protocolario “con mucho respeto y orgullo” y subrayó que recibir el pabellón nacional es una responsabilidad que el grupo tiene asumida. Sus declaraciones llegaron después de que circularan críticas dirigidas a James Rodríguez y a otros jugadores por imágenes difundidas del evento.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la polémica de James Rodríguez?

Lorenzo fue directo al referirse a las interpretaciones que se hicieron de los videos. “Son malas interpretaciones, videos cortados y cosas que se hablan”, afirmó el técnico, quien insistió en que el objetivo de una selección nacional es “buscar la unión, la entrega, hacer las cosas de corazón y con amor”.

También recordó que, desde el inicio de su ciclo, el mensaje interno ha sido representar a todo el país. Según relató, la arenga del capitán de turno suele resumirse en una idea: jugar “para todos, para 50 millones de colombianos y para darles alegrías”.

¿Qué pasó en la entrega del pabellón nacional en CATAM?

El entrenador señaló que la actividad realizada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue un acto protocolario. En sus palabras, el plantel asistió con respeto y orgullo, y recibir el pabellón nacional de parte del presidente “es algo que tenemos asumido desde siempre”.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ya había publicado un comunicado previo apelando a la unión y al compromiso del equipo antes de la Copa del Mundo. Con sus declaraciones en territorio estadounidense, Lorenzo buscó cerrar el debate y despejar dudas sobre la actitud del grupo y de su capitán.