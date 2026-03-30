Alcalde Galán reveló el vínculo entre los casos de Diana Ospina y el profesor Neill Cubides

Luego de varias semanas de investigación, las autoridades dieron los primeros avances en el caso del secuestro y robo de Diana Ospina, la mujer que estuvo más de 30 horas desaparecida tras abordar un taxi a las afueras de una discoteca en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Se reportó la captura de los hermanos Diego Armando y Juan Pablo Gómez Cardozo, siendo el primero el presunto líder de la banda delincuencial y uno de los hombres que abordó a la víctima en un segundo taxi, mientras que el segundo el conductor del vehículo al que se subió Ospina como pasajera.

Detalles detrás del caso de Diana Ospina

Uno de los aspectos relevantes que entregó el alcalde Galán en diálogo con Noticias RCN es que los taxis donde se perpetró el secuestro de Diana Ospina y el taxi donde fue atacado el profesor de la Universidad del Externado que falleció en enero, tienen el mismo propietario.

La investigación que ha liderado la Sijín, el Gaula y la Sipol de la Policía Metropolitana identificó que hay un vínculo entre los dos casos y es que el propietario del vehículo que fue utilizado para el secuestro y luego asesinato del profesor Neill Cubides es el mismo propietario del vehículo que fue utilizado para el secuestro de Diana Ospina. Al parecer este propietario tiene varios vehículos, tiene más de 30 vehículos, pero se identificó ese vínculo.

Alcalde Galán pide transformar el sistema penitenciario

Otro de los puntos comentados por Galán es que Diego Armando Cardozo estaba cumpliendo una condena por hurto agravado y porte ilegal de armas, pagando tres años de prisión, pero luego se le otorgó detención domiciliaria, pena que estaba vigente al momento del secuestro de Diana Ospina.

RELACIONADO A la cárcel dos presuntos responsables del secuestro de Diana Ospina en Bogotá

En varios casos que personas que pasan por la cárcel, salen y lo primero que hacen es armar un nuevo aparato criminal; no está funcionando el sistema carcelario. La solución no es acabarlo, es reformarlo, es garantizar que quien está en la cárcel tiene un proceso de resocialización y no de profesionalización del crimen.

El alcalde fue claro al manifestar que esta problemática con las cárceles no es del Gobierno Nacional actual, sino que la situación viene de administraciones anteriores. Eso sí, rechazó declaraciones recientes del presidente Petro sobre lo que calificó como la "romantización" de la delincuencia.