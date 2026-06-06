FIFA flexibiliza reglas sobre ingreso de botellas de agua desechables en el Mundial 2026

La FIFA anunció este viernes que permitirá a los aficionados ingresar con una botella de agua desechable de plástico a los estadios del Mundial 2026, tras las fuertes críticas que recibió por prohibir las botellas reutilizables.

El director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi, explicó en un video publicado en la cuenta oficial de la FIFA en X que “todos los aficionados tendrán permitido ingresar con una botella de agua desechable, blanda, de plástico, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica, a cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá”.

Aclaración tras polémica

La organización calificó la medida como una “aclaración” de su política, apenas dos días después de haber informado que no se permitirían las botellas rellenables.

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Según Schirgi, las botellas rígidas y reutilizables seguirán prohibidas por razones de seguridad, con el fin de prevenir riesgos y posibles lesiones a jugadores y asistentes.

Preocupación por el calor

Expertos advierten que los hinchas podrían enfrentar riesgos para la salud debido al calor extremo en los estadios al aire libre del torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En el Mundial de Clubes realizado el año pasado en territorio estadounidense, los aficionados se quejaron de las altas temperaturas y de la prohibición de ingresar con botellas de agua, lo que generó fuertes críticas hacia la FIFA.