Defensa de ‘Epa Colombia’ pide que la trasladen de la cárcel El Buen Pastor: detalles de la solicitud

A inicios de este año, la Corte Suprema confirmó el fallo con el que fue condenada Daneidy Barrera, influencer conocida en el mundo digital como ‘Epa Colombia’.

La Sala de Casación confirmó el fallo que profirió el Tribunal Superior de Bogotá (TSB) en agosto de 2021. Los hechos en cuestión se remontan a noviembre de 2019, en pleno estallido social.

¿Por qué condenaron a ‘Epa Colombia’?

‘Epa Colombia’ quedó en el ojo del huracán tras publicar un video en el que se mostró cómo destruyó las instalaciones de la estación de Transmilenio Molinos, en el sur de Bogotá.

Barrera se allanó a los siguientes cargos: perturbación en transporte público, colectivo u oficial; daño en bien ajeno agravado e instigación a delinquir con fines terroristas.

Inicialmente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá la absolvió por el tercer delito, pero la condenó por los otros dos. Además, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena en primera instancia.

La decisión fue apelada y el TSB revocó el fallo absolutorio. ¿Qué quiere decir? El tribunal la condenó por el tercer delito: instigación a delinquir con fines terroristas. Por lo tanto, aumentó la pena y negó la prisión domiciliaria.

Piden que ‘Epa Colombia’ sea trasladada a una guarnición militar

El caso entonces quedó en manos de la Corte Suprema y se confirmó ese fallo. Acto seguido, se ordenó su respectivo arresto y traslado a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en donde actualmente se encuentra.

Con el paso de los meses, han sido varias las solicitudes para que ‘Epa Colombia’ salga de la cárcel, como por ejemplo con la figura de prisión domiciliaria. Sin embargo, no ha sido posible. La creadora de contenido está cumpliendo una condena de cinco años y dos meses.

El abogado de Barrera, Francisco Bernate, habló con La FM sobre la posibilidad de que la trasladen a una guarnición militar. Esto, por el riesgo que su seguridad estaría teniendo en el centro carcelario.

La solicitud se le realizó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y se espera una pronta respuesta.

“Se solicitó un centro de reclusión especial para ella por situaciones de seguridad (…) La situación que ella vive en este centro de reclusión, donde por su notoriedad y su visibilidad, ha tenido inconvenientes con compañeras, con la mismísima guardia y realmente creemos que ella no está bien allí”, afirmó Bernate en La FM.