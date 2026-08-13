Defensora del Pueblo hizo un balance sobre las afectaciones en Chocó tras el terremoto

El país sigue consternado por el devastador terremoto ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Con base en el reporte más reciente, el movimiento telúrico de magnitud 7.4 ha dejado 265 fallecidos (199 en ciudades capitales), 3.494 heridos (1.978 en las capitales) y 496 desaparecidos (156 en las capitales).

Más de 200 víctimas mortales a nivel nacional

El terremoto dejó 220 estructuras colapsadas, 1.604 viviendas perjudicadas, 4.048 hogares averiados y 719 estructuras afectadas. Las autoridades y la ciudadanía trabajan en conjunto para buscar más sobrevivientes entre los escombros. Hasta el momento, 335 personas han sido rescatadas.

Iris Marín, la defensora del Pueblo, estuvo en Chocó y extendió su solidaridad por las víctimas. Informó que en materia de salud se ha notado una coordinación importante entre las autoridades, pero el principal hospital tiene sobreocupación del 160 % aproximadamente.

El llamado de la defensora: un censo y medidas crediticias

También sostuvo que debe realizarse un censo con el fin de tener un consolidado de los afectados. Para eso, se adecuó un coliseo para albergar a los damnificados; pero escasean los insumos (como colchonetas) y las condiciones no son óptimas.

Uno de los sitios más afectados fue la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, por lo cual quedó suspendido el servicio de educación.

Tras este balance, Marín le hizo un llamado al gobierno nacional para poner en marcha un plan crediticio en Chocó. Esto, debido a que la población suele tener deudas con créditos de libre inversión y no hipotecarios, lo cual genera que no reciban beneficios que hoy se vuelven fundamentales para salir adelante.

En las últimas horas, una comisión técnica y humanitaria integrada por las autoridades locales le llevó ayudas a 441 familias perjudicadas en el epicentro del sismo.

Además, proporcionaron servicios médicos, de conectividad con tecnología Starlink y con el apoyo de maquinaría amarilla se han podido despejar algunas vías.