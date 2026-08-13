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Defensora del Pueblo hizo un balance sobre las afectaciones en Chocó tras el terremoto

Iris Marín se refirió a las víctimas que deja la tragedia, junto a las afectaciones en la infraestructura.

Foto: Defensoría del Pueblo.
Foto: Defensoría del Pueblo.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
08:46 a. m.
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El país sigue consternado por el devastador terremoto ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

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Con base en el reporte más reciente, el movimiento telúrico de magnitud 7.4 ha dejado 265 fallecidos (199 en ciudades capitales), 3.494 heridos (1.978 en las capitales) y 496 desaparecidos (156 en las capitales).

Más de 200 víctimas mortales a nivel nacional

El terremoto dejó 220 estructuras colapsadas, 1.604 viviendas perjudicadas, 4.048 hogares averiados y 719 estructuras afectadas. Las autoridades y la ciudadanía trabajan en conjunto para buscar más sobrevivientes entre los escombros. Hasta el momento, 335 personas han sido rescatadas.

Iris Marín, la defensora del Pueblo, estuvo en Chocó y extendió su solidaridad por las víctimas. Informó que en materia de salud se ha notado una coordinación importante entre las autoridades, pero el principal hospital tiene sobreocupación del 160 % aproximadamente.

El llamado de la defensora: un censo y medidas crediticias

También sostuvo que debe realizarse un censo con el fin de tener un consolidado de los afectados. Para eso, se adecuó un coliseo para albergar a los damnificados; pero escasean los insumos (como colchonetas) y las condiciones no son óptimas.

Uno de los sitios más afectados fue la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, por lo cual quedó suspendido el servicio de educación.

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Tras este balance, Marín le hizo un llamado al gobierno nacional para poner en marcha un plan crediticio en Chocó. Esto, debido a que la población suele tener deudas con créditos de libre inversión y no hipotecarios, lo cual genera que no reciban beneficios que hoy se vuelven fundamentales para salir adelante.

En las últimas horas, una comisión técnica y humanitaria integrada por las autoridades locales le llevó ayudas a 441 familias perjudicadas en el epicentro del sismo.

Además, proporcionaron servicios médicos, de conectividad con tecnología Starlink y con el apoyo de maquinaría amarilla se han podido despejar algunas vías.

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