Murió histórico futbolista de manera repentina y justo antes de jugar un partido

Francia sigue conmocionada tras la repentina muerte de un futbolista que hizo historia con el Olympique de Lyon.

Bryan Bergougnoux, que era oriundo de Lyon, había nacido el 12 de mayo de 1983 y defendió la camiseta de la Selección Sub-21 de Francia en el Torneo Maurice Revello 2004, falleció el pasado 28 de mayo de 2026.

Este excentrocampista, que se retiró del fútbol profesional en 2019 y comenzó a dedicarse a la dirección técnica, tenía 43 años.

¿Qué se sabe de la muerte de Bryan Bergougnoux, histórico futbolista del Olympique de Lyon?

El 28 de mayo de 2026, Bryan Bergougnoux, que debutó profesionalmente con el Olympique de Lyon, estaba invitado a un partido de leyendas del Toulouse.

Sin embargo, mientras se dirigía en su vehículo al escenario deportivo en el que iba a disputarse el encuentro, sufrió una descompensación inesperada y tuvo que ser trasladado a un centro médico de urgencia.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de los especialistas que lo atendieron, Bryan Bergougnoux se continuó descompensando y, finalmente, perdió la vida.

El Olympique de Lyon lamentó la muerte de Bryan Bergougnoux, su histórico exfutbolista

Tras la confirmación de la muerte de Bryan Bergougnoux, el Olympique de Lyon le envió un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"El Olympique Lyon se enteró con inmensa tristeza del fallecimiento del hijo del club, Bryan Bergougnoux. El club está conmocionado por esta terrible noticia y dirige sus más sinceros pensamientos a su familia, a sus seres queridos y a todos los que lo conocieron y amaron", se redactó.

Bryan Bergougnoux inició su camino en el fútbol en el 2001, anotó 45 goles e hizo parte de los siguientes clubes:

Olympique de Lyon (2001-2005).

Toulouse (2005-2009).

U.S. Lecce (2009-2012).

L.B. Chateauroux (2010-2011).

A.C. Omonia Nicosia (2012).

Tours F.C. (2012-2018).

Thonon Évian Grand Genève F.C. (2018-2019).

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Asimismo, su camino como entrenador fue el siguiente: