Defensoría alerta por escalada de violencia en Cauca y Valle y pide medidas urgentes

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un grave deterioro de la seguridad en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, tras una serie de ataques recientes con explosivos y acciones armadas que han impactado a comunidades y vías clave de la región.

Uno de los hechos más críticos ocurrió en Cajibío, Cauca, en el sector de El Túnel sobre la vía Panamericana, donde fue detonado un artefacto explosivo en medio de vehículos detenidos, dejando un saldo preliminar de al menos 10 personas muertas y más de 17 heridas, en medio de dificultades para la atención por condiciones de seguridad.

Ataques simultáneos y nuevas modalidades

La entidad señaló que la situación se agrava con otros hechos registrados en las últimas horas:

En Mercaderes, un explosivo impactó vehículos de servicio público.

En Popayán, fue detectado y desactivado un dron con carga explosiva cerca de una instalación militar.

Se han conocido amenazas de nuevos artefactos en sectores como Mandivá (Santander de Quilichao) y Pescador (Caldono).

En Guachené, fue atacada una base militar con un vehículo cargado con explosivos tipo cilindro.

A esto se suman ataques recientes en el Valle del Cauca, incluyendo acciones contra unidades militares en Cali y Palmira, y contra instalaciones policiales en Jamundí y Robles.

Riesgo creciente para la población civil

La Defensoría advirtió que esta escalada no solo impacta a la Fuerza Pública, sino que está trasladando los riesgos directamente a la población civil y a corredores por donde transitan comunidades, generando temor, restricciones de movilidad y afectaciones en la vida cotidiana.

Según la entidad, estos hechos evidencian una intensificación de las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos estructuras asociadas a disidencias de las Farc, y reflejan fallas en la prevención y la respuesta institucional.

Llamado urgente al Gobierno

Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para:

Activar medidas de protección en corredores como la vía Panamericana.

Garantizar atención segura a los heridos.

Garantizar atención segura a los heridos. Fortalecer la presencia integral del Estado con acciones de seguridad y apoyo humanitario.

Implementar de forma efectiva las Alertas Tempranas.

La entidad insistió en que la repetición de estos hechos en los mismos territorios deja de ser aislada y evidencia problemas estructurales en la respuesta estatal, al tiempo que reiteró que la protección de la vida debe ser la prioridad.