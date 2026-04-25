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Presidenta de América reveló por qué salió Juan Fernando Quintero de América

América confirmó por qué no siguió 'Juanfer' Quintero en el cuadro 'escarlata'

Juan Fernando Quintero América de Cali
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 25 de 2026
04:48 p. m.
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La salida de Juan Fernando Quintero de América de Cali se confirmó tras una decisión conjunta entre el jugador y el club, marcada por factores económicos y deportivos.

Marcela Gómez, presidenta de América de Cali, habló de la salida de Quintero en el programa Póngale la Firma, dejando en claro que la inversión no logró sostenerse sin resultados clave.

El volante creativo llegó como una de las grandes apuestas del equipo, pero el contexto terminó condicionando su continuidad.

¿Por qué salió Juan Fernando Quintero de América de Cali?

La principal razón fue el impacto económico frente a los resultados deportivos. América realizó una inversión significativa para fichar a Quintero, con el salario más alto del plantel, lo que exigía logros inmediatos como títulos o clasificación a torneos internacionales.

Aunque el equipo estuvo cerca de alcanzar la final, no logró consolidar ese objetivo.

Según explicó la presidenta del club, Marcela Gómez, el proyecto dependía directamente del rendimiento deportivo para justificar la inversión.

Lo de Juan Fernando no fue negocio. En la mayoría de los equipos nos va bien cuando salen campeones, nuestro objetivo era ser campeones, afirmó la dirigente.

El no haber conseguido el título impidió recuperar lo invertido, lo que llevó a replantear la continuidad del mediocampista dentro del proyecto deportivo.

¿Qué factores influyeron en la salida de Quintero de América?

Además del aspecto económico, influyó la necesidad de asegurar participación en torneos internacionales, una de las principales fuentes de ingresos para los clubes colombianos.

Sin clasificación a estas competencias, el club no podía sostener una nómina con altos costos. En ese escenario, la dirigencia consideró inviable mantener el contrato del jugador.

Marcela Gómez fue clara al señalar que la decisión fue tomada en conjunto:

El no haber conseguido el título hizo que la inversión no haya sido la adecuada. No había forma de sostener esa inversión y por eso tomamos juntos la decisión de que no podía continuar.

Así, la salida de Juan Fernando Quintero de América de Cali respondió a un modelo deportivo que depende sí o sí de títulos para mantener su estructura financiera.

Estábamos muy cerca de la final y así retornar lo que invertimos en Quintero. Lo que realmente retorna es estar en torneos internacionales, concluyó.

Este caso refleja cómo las decisiones en el fútbol colombiano no solo pasan por el rendimiento en cancha, sino también por la sostenibilidad económica de los clubes.

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