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EE. UU. vuelve a detener a familia de sospechoso de ataque antisemita

Un juez frenó la deportación tras la nueva detención de la familia, que había sido liberada días antes.

AFP

AFP

abril 25 de 2026
04:54 p. m.
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Autoridades migratorias de Estados Unidos volvieron a detener a la familia de un ciudadano egipcio acusado de un ataque contra una protesta judía, apenas días después de haber sido liberada tras casi 10 meses bajo custodia.

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La medida fue confirmada por la defensa legal de la familia, que señaló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutaron la retención y advirtieron sobre una deportación inminente.

Intervención judicial

Horas después de la detención, un juez federal ordenó suspender la deportación, permitiendo que la familia permanezca en el país mientras avanza su proceso legal. La decisión busca dar tiempo para que se presenten recursos ante la justicia.

La familia —compuesta por Hayam El Gamal y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años— había sido liberada recientemente por orden judicial, luego de que un magistrado descartara que representaran un riesgo o peligro.

Caso del presunto atacante

El exesposo de El Gamal, Mohammed Sabry Soliman, enfrenta cargos federales por un ataque ocurrido en junio de 2025 en Boulder, Colorado, donde presuntamente utilizó cócteles molotov y un lanzallamas improvisado contra una manifestación en apoyo a rehenes israelíes. El hecho dejó 15 heridos, uno de los cuales murió posteriormente.

El gobierno estadounidense había justificado la detención prolongada de la familia bajo la sospecha de que могли haber tenido conocimiento previo del ataque, algo que tanto Soliman como su exesposa han negado.

Debate en curso

El caso ha generado debate sobre el alcance de las medidas migratorias y la responsabilidad de familiares en hechos criminales. Mientras la defensa insiste en que el acusado actuó solo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

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La situación de la familia sigue ahora en manos del sistema judicial, en medio de un proceso que podría definir su permanencia en Estados Unidos.

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