Disidencias quemaron camión en Huila como retaliación por la muerte de alias 'José El Negro'

El Huila está siendo sometido a una nueva ola de violencia atribuida a disidencias de las Farc, en medio de una situación de orden público que ya venía siendo monitoreada por las autoridades.

En distintos puntos del departamento se han registrado acciones armadas, retaliaciones y operativos militares.

Tratocamión fue incinerado por las disidencias de las Farc en Huila

Uno de los hechos más graves se presentó sobre la vía que comunica a Neiva con el sur del departamento, donde un vehículo de carga fue incinerado tras ser interceptado por integrantes de las disidencias de las Farc.

Según información de inteligencia militar, los responsables habrían obligado al conductor a detener el automotor para luego prenderle fuego.

¿Por qué habrían quemado el tractocamión?

Las autoridades indican que este hecho estaría relacionado con una represalia tras los combates registrados en zona rural del municipio de La Plata, donde fue abatido alias José El Negro, identificado como segundo cabecilla y jefe de finanzas del frente Hernando González Acosta.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, César Suárez, explicó la relevancia del abatido dentro de la estructura armada:

Alias el negro José era un sujeto supremamente peligroso, ¿no? Era el brazo derecho del cabecilla principal de la estructura alias Blainer. Era el segundo cabecilla o cabecilla de finanzas de la estructura.

En ese mismo operativo en La Plata, dos mujeres fueron capturadas, entre ellas una menor de edad.

Por otro lado, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, pidió la intervención del alto comisionado para la paz con el objetivo de reducir el riesgo sobre los civiles y abrir canales de diálogo con los grupos armados:

La solicitud del comisionado de paz es para que dialoguen esas mesas que se vienen teniendo con los con las cabezas de esos grupos para que den las órdenes de que dejen a un al margen a la población civil.

El mandatario también reveló que en las últimas horas se han logrado frustrar 14 atentados que estarían dirigidos contra diferentes puntos del departamento.

En paralelo, en las últimas 72 horas, el Ejército reportó la captura de 13 disidentes de las Farc en el departamento del Huila, en medio de operaciones orientadas a contener la expansión de estas estructuras ilegales.