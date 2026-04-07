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Defensoría pide al Gobierno acciones urgentes ante escalada violenta en Guachené, Cauca

La Defensoría alertó por el incremento de la violencia en el municipio de Guachené y otras zonas del norte del Cauca.

Foto: Alcaldía de Guachené

Noticias RCN

abril 07 de 2026
11:22 a. m.
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A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional una respuesta urgente ante la escalada violenta que se ha registrado en Guachené, Cauca.

La solicitud llega tras los hechos registrados el pasado 5 de abril, cuando dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida, tras un ataque armado presentado en la vereda Obando.

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De acuerdo con el Ministerio Público, estos hechos se dan “en un contexto de deterioro de la seguridad en el municipio”, en donde se registraron 49 homicidios a lo largo de 2025.

Crisis en zona plana del norte del Cauca

La situación en Guachené se suma a la crisis violenta y de desplazamiento forzado en toda la zona plana del norte del Cauca, incluyendo los municipios de Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada.

Para la Defensoría, estas dinámicas responden a la violencia territorializada, homicidios y confinamiento que afecta en mayor medida a las poblaciones étnicas y afro.

Según la alerta, en esta zona del país delinque el bloque Dagoberto Ramos del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc, así como diferentes grupos de crimen organizado.

Solicitudes de la Defensoría del Pueblo

Entre las peticiones de la Defensoría se menciona una respuesta integral con enfoque territorial para la zona plana del Cauca, además de la atención inmediata a las solicitudes de la comunidad de Obando y la implementación de medidas de protección con enfoque étnico.

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Asimismo, se incluye la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad para la vida comunitaria, prácticas culturales y ritos funerarios de las comunidades; el fortalecimiento de la presencia institucional y la prevención de la deserción escolar para proteger a los niños.

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