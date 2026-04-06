Cayó alias Chamo, sanguinario alfil de 'Iván Mordisco', dinamizador de homicidios y atentados en Cauca y Valle

La captura de alias Chamo, señalado como uno de los principales dinamizadores de violencia en el municipio de Morales, Cauca, representa un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país.

Su detención no solo impacta la actividad delictiva en zonas rurales y urbanas de esta región, sino que, según información de inteligencia, también habría evitado posibles ataques contra la Fuerza Pública en Cali.

El operativo fue resultado de una acción conjunta entre la Policía y el Ejército Nacional, que permitió ubicar y capturar en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, a Jefferson Aliendo, conocido con el alias de Chamo.

¿Quién es alias ‘Chamo’ el sanguinario homicida de las disidencias de la Jaime Martínez?

Sobre Jefferson Aliendo, conocido en el mundo criminal como ‘Chamo’, pesaba una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, alias Chamo era cabecilla de comisión de la estructura criminal Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Su rol dentro de la organización lo ubicaba como uno de los responsables de coordinar acciones delictivas tanto en áreas urbanas como rurales de Morales, un municipio que ha sido escenario recurrente de hechos violentos.

Las investigaciones señalan que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años dentro de esta estructura ilegal. Durante ese tiempo, habría consolidado su influencia como líder operativo, participando en actividades que impactaron directamente la seguridad de la población civil y de la Fuerza Pública.

Los atroces crímenes que se le atribuyen a alias Chamo

Entre los hechos que se le atribuyen está un doble homicidio ocurrido el 24 de agosto de 2024 en el perímetro urbano de Morales. Este crimen se suma a otro episodio que incrementó la preocupación en la región, la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero de 2025, también en ese municipio.

El atentado dejó como saldo un uniformado de la Policía herido y diez civiles lesionados, evidenciando la capacidad de daño de la estructura a la que pertenecía.

Pero el alcance de su accionar no se limitaba al Cauca. Información de inteligencia indica que alias Chamo se habría desplazado recientemente a Cali con el objetivo de adelantar labores de observación criminal.

Según las autoridades, estas acciones estarían orientadas a planear posibles ataques contra miembros de la Fuerza Pública y sus instalaciones, lo que eleva el nivel de riesgo que representaba.

Más allá de los delitos que se le atribuyen, su detención habría frustrado eventuales acciones violentas en uno de los principales centros urbanos del suroccidente colombiano.

Las autoridades consideran que este resultado afecta directamente la capacidad operativa de las estructuras criminales que actúan bajo el mando de alias Iván Mordisco en el departamento del Cauca.

La caída de uno de sus líderes de comisión implica, según las fuentes oficiales, un debilitamiento en la ejecución de acciones armadas y en la articulación de redes delictivas en la región.