CANAL RCN
Colombia Video

En Transmilenio 77 vigilantes han sido agredidos en graves enfrentamientos con usuarios y colados

Las estaciones de la Troncal Caracas concentran los incidentes violentos, especialmente en zonas universitarias como Las Flores y calle 76.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia en el transporte público de Bogotá ha escalado preocupantemente durante lo que va corrido del año con un saldo de 77 vigilantes agredidos en el sistema Transmilenio, según un informe del Distrito.

Video: sujeto hurtó una señal de Pare e intentó viajar con ella en Transmilenio
RELACIONADO

Video: sujeto hurtó una señal de Pare e intentó viajar con ella en Transmilenio

Los incidentes se concentran principalmente en estaciones de la Troncal Caracas, particularmente en zonas con alta afluencia de estudiantes.

Las estaciones de Las Flores y calle 76, ubicadas en la localidad de Chapinero, se han convertido en focos de tensión debido a su cercanía con instituciones educativas universitarias.

Los enfrentamientos surgen principalmente cuando usuarios intentan ingresar al sistema sin realizar el pago correspondiente, generando confrontaciones con el personal de seguridad.

¿Qué pasó en la estación de Transmilenio de la Calle 76? Guardias narraron los ataques con piedras
RELACIONADO

¿Qué pasó en la estación de Transmilenio de la Calle 76? Guardias narraron los ataques con piedras

La razón de las peleas con vigilantes en Transmilenio

Darío Hidalgo, experto en movilidad y transporte urbano, analizó la situación de violencia dentro de las estaciones de Transmilenio y las razones que detonan este tipo de hechos:

El tema de las protestas no es un tema nuevo, existen desde hace mucho tiempo. Lo que es nuevo en la protesta es la exigencia de una tarifa diferencial para estudiantes, pero eso nació después de las agresiones que hubo por parte de algunos miembros de seguridad.

También señaló las consecuencias de las acciones más recientes que pasan de agresiones al vandalismo:

"Ha habido bloqueos, ha habido vandalismo, y ese tipo de cosas pues son inaceptables. Colarse está mal, bloquear el sistema y afectar la movilidad de la mayoría está mal".

Asimismo, Hidalgo explicó que el movimiento estudiantil para solicitar tarifas diferenciales es legítimo "siempre y cuando no haya ni agresiones, ni colados, ni bloqueos", reconociendo que trabajadores, estudiantes de otras universidades y ciudadanos en general resultan afectados por estas disrupciones en el servicio de transporte masivo.

VIDEO | Encapuchados vandalizaron estación de Transmilenio para robar y evadir el pago del pasaje
RELACIONADO

VIDEO | Encapuchados vandalizaron estación de Transmilenio para robar y evadir el pago del pasaje

¿Qué dice el Distrito de la situación de violencia dentro de Transmilenio?

El secretario de Seguridad del Distrito, César Restrepo, se pronunció sobre la situación y el actuar de las autoridades:

Se acompaña, se protege y se cuida la protesta pacífica. La protesta pacífica es un derecho que nos otorga la Constitución y que aquí lo hemos hecho de manera sistemática, protegida durante todos los meses que llevamos. Y la Policía Metropolitana de Bogotá, en un ejercicio profesional, no ha transgredido las normas ni una sola vez.

Sin embargo, estas declaraciones han generado reacciones en la comunidad estudiantil. Instituciones universitarias cercanas a la estación de la calle 76 han organizado protestas denunciando estigmatización hacia los estudiantes.

El Distrito reconoce la validez de las manifestaciones pacíficas, pero hace un llamado a no alterar el funcionamiento del sistema ni afectar la seguridad de usuarios e infraestructura.

VIDEO | Vigilantes de Transmilenio protagonizaron fuerte pelea con grupo de colados
RELACIONADO

VIDEO | Vigilantes de Transmilenio protagonizaron fuerte pelea con grupo de colados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO: hombre habría agredido a tres mujeres en Suba y quedó libre a pesar de la denuncia

Fenómeno de El Niño

Ideam le pone fecha al fenómeno de El Niño y explica si podría volver el racionamiento

Juan Daniel Oviedo

¿Esposa del gobernador haciendo campaña? Aparición de Susana Ochoa con Oviedo desató polémica

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor fue encontrado sin vida dentro de un restaurante: esto se sabe

El restaurante iba a ser inaugurado por él en los próximos días. ¿Qué han determinado las autoridades?

La casa de los famosos

Confesiones de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña conmocionaron las redes: video

Alejandro Estrada recordó a Nataly Umaña y desató reacciones en redes sociales.

Liga BetPlay

Santa Fe bailó al América en El Campin y clasificó a las semifinales de la Liga Betplay 2026

Cuidado personal

¿Por qué un nuevo corte de cabello transforma las emociones? La psicología detrás del cambio de imagen

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador tras el sorteo de hoy 12 de mayo de 2026