En Transmilenio 77 vigilantes han sido agredidos en graves enfrentamientos con usuarios y colados

La violencia en el transporte público de Bogotá ha escalado preocupantemente durante lo que va corrido del año con un saldo de 77 vigilantes agredidos en el sistema Transmilenio, según un informe del Distrito.

Los incidentes se concentran principalmente en estaciones de la Troncal Caracas, particularmente en zonas con alta afluencia de estudiantes.

Las estaciones de Las Flores y calle 76, ubicadas en la localidad de Chapinero, se han convertido en focos de tensión debido a su cercanía con instituciones educativas universitarias.

Los enfrentamientos surgen principalmente cuando usuarios intentan ingresar al sistema sin realizar el pago correspondiente, generando confrontaciones con el personal de seguridad.

La razón de las peleas con vigilantes en Transmilenio

Darío Hidalgo, experto en movilidad y transporte urbano, analizó la situación de violencia dentro de las estaciones de Transmilenio y las razones que detonan este tipo de hechos:

El tema de las protestas no es un tema nuevo, existen desde hace mucho tiempo. Lo que es nuevo en la protesta es la exigencia de una tarifa diferencial para estudiantes, pero eso nació después de las agresiones que hubo por parte de algunos miembros de seguridad.

También señaló las consecuencias de las acciones más recientes que pasan de agresiones al vandalismo:

"Ha habido bloqueos, ha habido vandalismo, y ese tipo de cosas pues son inaceptables. Colarse está mal, bloquear el sistema y afectar la movilidad de la mayoría está mal".

Asimismo, Hidalgo explicó que el movimiento estudiantil para solicitar tarifas diferenciales es legítimo "siempre y cuando no haya ni agresiones, ni colados, ni bloqueos", reconociendo que trabajadores, estudiantes de otras universidades y ciudadanos en general resultan afectados por estas disrupciones en el servicio de transporte masivo.

¿Qué dice el Distrito de la situación de violencia dentro de Transmilenio?

El secretario de Seguridad del Distrito, César Restrepo, se pronunció sobre la situación y el actuar de las autoridades:

Se acompaña, se protege y se cuida la protesta pacífica. La protesta pacífica es un derecho que nos otorga la Constitución y que aquí lo hemos hecho de manera sistemática, protegida durante todos los meses que llevamos. Y la Policía Metropolitana de Bogotá, en un ejercicio profesional, no ha transgredido las normas ni una sola vez.

Sin embargo, estas declaraciones han generado reacciones en la comunidad estudiantil. Instituciones universitarias cercanas a la estación de la calle 76 han organizado protestas denunciando estigmatización hacia los estudiantes.

El Distrito reconoce la validez de las manifestaciones pacíficas, pero hace un llamado a no alterar el funcionamiento del sistema ni afectar la seguridad de usuarios e infraestructura.