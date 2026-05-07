Defensora exige a las disidencias entregar información sobre el periodista Mateo Pérez desaparecido en Briceño

Tras la desaparición del joven periodista Mateo Pérez, mientras cubría los constantes enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó al comisionado de paz requerir información sobre su paradero en la mesa de conversaciones que se adelanta con el grupo al mando de alias Calarcá:

“Pedimos a la oficina del consejero comisionado de paz que solicite a las disidencias representadas en la mesa de conversaciones del Estado Mayor de los Bloques y el Frente dar todas las garantías humanitarias para que Mateo sea ubicado y su familia tenga informaciones oportunas sobre su paradero”.

Horas antes, las autoridades informaron, de manera preliminar, que el joven director de la Revista El Confidente habría sido asesinado por órdenes de alias Víctor Chala, integrante de las disidencias de ‘Calarcá’, por el que se ofrece una recompensa de 300 millones de pesos.

Desaparición de Mateo Pérez ocurre en medio de la crisis humanitaria en Antioquia.

Igualmente, la defensora expresó su “solidaridad con la familia de Mateo Pérez, que hoy permanece en la incertidumbre ante la falta de información de su paradero” y también manifestó su “solidaridad con sus colegas del medio El Confidente, de Yarumal, y sus compañeros en la Universidad Nacional”.

La desaparición y presunto homicidio de Mateo Pérez ocurre en un contexto “especialmente grave para el norte de Antioquia”, en el que se registran vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH entre comunidades urbanas y rurales, que se han visto obligadas a dejar sus hogares o permanecer confinadas.

“Briceño”, de acuerdo con Marín Ortiz, “atraviesa una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el frente 36 de las disidencias de Calarcá y el Clan del Golfo, que se disputan corredores estratégicos clave, particularmente en veredas como Travesías, El Roblal, El Hoyo, La Loma y Palmichara”.

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Defensora exige garantías para la labor periodística en el territorio:

Incluso antes de la desaparición de Mateo, la Defensoría hizo “recomendaciones urgentes a las autoridades para adoptar medidas de prevención, protección y atención humanitaria. No obstante, pese a las advertencias, la situación se ha venido agravando progresivamente”.

Hasta conocer el punto exacto en el que se encuentra el joven periodista y su estado, el organismo se mantendrá en coordinación permanente con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Además, insistirá “en la obligación de respetar la vida, la integridad de la población civil y la labor periodística, así como garantizar condiciones para las acciones humanitarias y de búsqueda que permitan brindar respuestas ciertas a la familia”.

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En riesgo los principios constitucionales:

En la misma línea, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, exigió a las autoridades que adopten medidas inmediatas para dar con el paradero de Mateo.

Lo hizo argumentando que “cualquier vulneración a la libertad de los colombianos y en especial a la de prensa, pone en riesgo los principios constitucionales de nuestro Estado Social de Derecho”.