¿Qué pasó realmente con Mateo Pérez? Defensora del Pueblo respondió sobre su desaparición

La incertidumbre crece alrededor del paradero del periodista Mateo Pérez Rueda, un joven comunicador de Yarumal que desapareció mientras adelantaba un reportaje en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Antioquia.

La situación ocurre en medio de un panorama de violencia en el municipio de Briceño, donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, restricciones de movilidad y presencia de minas antipersona.

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En entrevista, la defensora del pueblo, Iris Marín, confirmó que hasta ahora no ha sido posible enviar una comisión humanitaria al lugar debido a los riesgos de seguridad en la zona.

¿Por qué no han enviado una comisión en búsqueda del periodista Mateo Pérez?

Durante el diálogo, la defensora explicó que aunque la entidad mantiene abiertos sus canales humanitarios, las condiciones actuales impiden el ingreso de una misión para verificar qué ocurrió con el periodista.

No, en este momento no hay una comisión activada de la Defensoría del Pueblo para esa finalidad porque hemos dispuesto nuestros canales humanitarios, pero es necesario verificar que haya condiciones de seguridad y aceptación para poder hacer las gestiones humanitarias.

Marín indicó que cualquier organismo humanitario podría adelantar ese proceso si se garantizan las condiciones necesarias.

Lo importante es que se pueda hacer, si lo puede hacer el CICR, cualquier organismo humanitario y nosotros estamos en disposición de hacerlo, pero hasta el momento no hemos tenido condiciones de seguridad.

¿Cómo es la zona donde fue visto por última vez el periodista Mateo Pérez?

La funcionaria advirtió que Briceño enfrenta desde hace meses un grave deterioro de orden público.

Según recordó, la Defensoría emitió el año pasado una alerta temprana de inminencia por la situación de riesgo que viven las comunidades.

Nosotros el año pasado expedimos una alerta temprana de inminencia, incluye homicidios, desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, minas antipersona. Bueno, en fin, es una zona realmente muy, muy delicada.

Además, indicó que los recientes enfrentamientos entre la fuerza pública y las disidencias han aumentado la tensión en el territorio.

La semana pasada hubo unos combates entre la Fuerza Pública y las disidencias y esto, aunque es el control que tiene que hacer la Fuerza Pública, agrava la situación para la gente.

¿Quiénes serían los responsables de la desaparición de Mateo Pérez?

Sobre Mateo Pérez Rueda, la defensora explicó que la información disponible apunta a que el periodista se encontraba realizando un cubrimiento relacionado con los hechos violentos registrados recientemente.

Mateo Pérez Rueda, un joven periodista que tiene un medio de comunicación en Yarumal y que estaba haciendo un reportaje al parecer sobre los hechos que se han venido presentando en los últimos días.

Asimismo, indicó que el incidente estaría relacionado con actuaciones del Frente 36.

Pues allí habría tenido algún incidente, según información que se tiene, que podría estar relacionada con actuaciones del Frente 36.

La defensora también aprovechó para pronunciarse sobre los secuestros atribuidos al ELN y rechazó los llamados “juicios revolucionarios” realizados por ese grupo armado.

No, pues supremamente grave, inadmisible. Realmente nosotros hemos pedido la liberación inmediata e incondicional.

Finalmente, aseguró que las familias de las víctimas se sienten abandonadas frente a la situación.