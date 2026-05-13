Cuatro soldados asesinados y tres heridos en Guaviare tras ataque con explosivos

A través de un comunicado oficial, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la muerte de cuatro soldados profesionales tras un ataque con artefactos explosivos improvisados instalados en la vereda Buenos Aires, de San José del Guaviare. El hecho también dejó a otros tres uniformados heridos.

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Según explicó la institución, las tropas se encontraban adelantando labores ofensivas contra integrantes del grupo armado organizado residual, bloque Jorge Suárez Briceño, disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros Héroes por Siempre.

Las autoridades mantienen el despliegue en este punto mientras se adelantan las labores para la extracción de los cuerpos de los soldados fallecidos, así como el traslado de los que resultaron heridos tras esta acción terrorista.

Las cuatro víctimas fatales fueron los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Emerson Danilo Carantón Buitrago. Los heridos reciben atención médica en la capital del departamento del Guaviare.

Procuraduría rechaza ataque a soldados en Guaviare

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó este acto terrorista contras las Fuerza Militares, al tiempo que envió un mensaje de condolencias para los familiares y compañeros de las víctimas fatales de este caso.

El jefe del Ministerio Público hace un llamado al respeto por los derechos humanos y solicita a las autoridades adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la atención de los heridos.

Captura de alias Cachetes en Meta

Durante la jornada de este 12 de mayo, el Ejército Nacional confirmó la captura de Norbey Ramírez Salas, alias Cachetes o 'Cristian David', señalado de liderar una de las redes de apoyo a las estructuras residuales del frente Rodrigo Cadete, precisamente de este bloque Jorge Suárez Briceño.

La operación, desarrollada en el casco urbano de La Macarena, Meta, soldados en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura emitida desde octubre del 2025 por la Fiscalía General de la Nación.

Entre sus actividades ilegales se encontrarían el perfilamiento de víctimas para extorsiones y homicidios selectivos, cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, transporte de armamento y explosivos, entrega de citaciones extorsivas y actividades de observación delictiva contra la Fuerza Pública en municipios como Cartagena del Chairá, Florencia, El Doncello, El Paujil y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá.