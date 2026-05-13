“Dejen de matar a nuestros soldados”: hermanos de militar muerto por ataque en Guaviare

Como el orgullo de la familia y un hombre dedicado a cuidar de sus padres, recordaron al soldado profesional Anderson Gasca Álvarez, que murió en el ataque con explosivos, registrado contra integrantes de la Fuerza de Tarea Omega, en la vereda Buenos Aires, zona rural del departamento del Guaviare.

En diálogo con Noticias RCN, sus hermanos Bladimir Gasca Álvarez y Mery Gasca Álvarez, recordaron que la última vez que lo vieron “fue en abril. Tenía una niña de ocho años y su sueño era sacar adelante a nuestros padres, los viejos. Siempre regresaba para visitarlos”.

Con dolor, se refieren al atentado bomba, en el que también murieron los soldados profesionales Emerson Danilo Carantón, Francisco Javier Bello y Deibinson de Jesús Hurtado y otros tres uniformados resultaron heridos.

Y enviaron un mensaje de solidaridad a “las familias que”, como la suya, “están pasando por ese dolor inmenso. Que encuentren paz y fortaleza. Queremos paz en nuestro país, por favor, que no nos maten más a nuestros militares y a mi hermano solo falta decirle que lo amo y que espero que Dios lo tenga en su santa gloria. Estábamos orgullosos de verlo en el Ejército”.

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¿Qué se sabe del atentado con explosivos registrado en zona rural de San José del Guaviare?

Aunque es materia de investigación, de momento, se sabe que el ataque contra militares se registró en la madrugada del miércoles, en la vereda Buenos Aires, zona rural de San José del Guaviare.

Se presume que las disidencias de las Farc son responsables, luego de que el general Mario Contreras, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, señalara que alias Caicedo es uno de los principales responsables de la escalada de violencia en la región.

Sin embargo, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, explicó en diálogo con Noticias RCN que “en el departamento del Guaviare hay presencia de las disidencias de Calarcá y Mordisco. Están replegadas en diferentes sectores del departamento, pero en San José del Guaviare, Retorno, Calamar y Miraflores están presentes ambos grupos”.

Hechos similares se reportan “cada semana”, según el alcalde Rodríguez

El ataque contra militares la madrugada del miércoles no es un hecho aislado. En palabras del alcalde Rodríguez “en ciertas zonas del departamento del Guaviare son reiterados los ataques que afectan a nuestros soldados (…) como alcalde, debo manifestar preocupación e insistir en el llamado al Gobierno Nacional a que busque los mecanismos correspondientes porque cada semana, cada mes, vivimos y reportamos hechos de este tipo”.

La situación de violencia exige tomar medidas urgentes, que fueron analizadas durante un consejo de seguridad. Además, “en nombre de los habitantes del departamento del Guaviare, de las familias que, con gran preocupación, viven la afectación al orden público en zonas del departamento (…) hoy, en el foro de Asocapitales, escucharon las propuestas de orden, que es una prioridad en la zona y una exigencia de sus habitantes”, precisó el mandatario.