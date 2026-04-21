CANAL RCN
Tendencias

¡Confirmado! Exparticipante de la segunda temporada llegará a La Casa de los Famosos

Los internautas ya manifestaron su emoción ante el más reciente anuncio por parte del ‘Jefe’.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
05:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una revolucionaria semana empezó en La Casa de los Famosos Colombia ya que, ante la disminución de participantes, el ‘Jefe’ decidió que era hora de dar un nuevo giro inesperado al traer de regreso a uno de los exparticipantes más mediáticos y populares entre las estrellas que han pasado por la casa más famosa del país.

“No te creo”: Tebi enfrenta a Alexa tras conocer que su relación en el exterior acabó
RELACIONADO

“No te creo”: Tebi enfrenta a Alexa tras conocer que su relación en el exterior acabó

¿Quién ingresará a La Casa de los Famosos?

Según la más reciente publicación oficial del reality del Canal RCN, la famosa que volverá a la competencia será Karina García por medio del popular formato del juicio entre los participantes. Sin embargo, su paso por el juego no se limitará a esta actividad ya que se informó que la antioqueña podría estar varios días en el recinto.

Esta noticia se suma a las más recientes especulaciones que los contenidos de la mujer han generado en sus redes sociales, pues esta compartió, semanas pasadas, que tenía preparada una sorpresa para todos sus más fieles fanáticos. A esto también se sumó su más reciente despedida del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? del cual era panelista.

Por supuesto, el anuncio ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales ya que sus más fieles fanáticos aseguraron que iban a apoyar el ingreso de la mujer en la recta final de la competencia.

Cabe aclarar que por ahora se desconoce el número de días que García va a estar en la casa más famosa del país. No obstante, se descarta que ingrese para ser nuevamente participante de la tercera temporada.

¿Karol G no cantará en Medellín?: sello discográfico de la mujer se pronuncia ante el anuncio
RELACIONADO

¿Karol G no cantará en Medellín?: sello discográfico de la mujer se pronuncia ante el anuncio

Mariana y Juanda desatan polémica por su acercamiento

Por otro lado, uno de los temas más polémicos, de los últimos días, han sido los acercamientos entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ya que ambos famosos han sostenido conversaciones en las que han exaltado la importancia y cariño mutuo que sienten.

A los virales clips se han sumado las recientes declaraciones por parte de la esposa del presentador, quien habría manifestado su inconformidad con los acontecimientos que el hombre ha protagonizado en el juego.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“No te creo”: Tebi enfrenta a Alexa tras conocer que su relación en el exterior acabó

Karol G

¿Karol G no cantará en Medellín?: sello discográfico de la mujer se pronuncia ante el anuncio

La casa de los famosos

¿Vidente reveló al ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto dijo

Otras Noticias

Amazonas

El plan de las ONG para salvar la Amazonía que llega a la FILBo

Entre 1985 y 2024, la Amazonía colombiana perdió 2,5 millones de hectáreas de bosque.

FIFA

FIFA abre nueva venta de boletas para el Mundial 2026: así puede comprar

Última oportunidad: FIFA lanza nueva fase de venta para el Mundial 2026. ¿Cuándo y cómo hacerlo?

Medio oriente

Trump prolonga el alto el fuego con Irán pero mantiene bloqueo naval

Dólar

¿Por qué algunas monedas latinoamericanas le ganan al dólar en abril?

Corte Constitucional

Corte ratifica que en estos tres escenarios las EPS deberán prestar el servicio de cuidador