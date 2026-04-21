¡Confirmado! Exparticipante de la segunda temporada llegará a La Casa de los Famosos

Una revolucionaria semana empezó en La Casa de los Famosos Colombia ya que, ante la disminución de participantes, el ‘Jefe’ decidió que era hora de dar un nuevo giro inesperado al traer de regreso a uno de los exparticipantes más mediáticos y populares entre las estrellas que han pasado por la casa más famosa del país.

¿Quién ingresará a La Casa de los Famosos?

Según la más reciente publicación oficial del reality del Canal RCN, la famosa que volverá a la competencia será Karina García por medio del popular formato del juicio entre los participantes. Sin embargo, su paso por el juego no se limitará a esta actividad ya que se informó que la antioqueña podría estar varios días en el recinto.

Esta noticia se suma a las más recientes especulaciones que los contenidos de la mujer han generado en sus redes sociales, pues esta compartió, semanas pasadas, que tenía preparada una sorpresa para todos sus más fieles fanáticos. A esto también se sumó su más reciente despedida del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? del cual era panelista.

Por supuesto, el anuncio ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales ya que sus más fieles fanáticos aseguraron que iban a apoyar el ingreso de la mujer en la recta final de la competencia.

Cabe aclarar que por ahora se desconoce el número de días que García va a estar en la casa más famosa del país. No obstante, se descarta que ingrese para ser nuevamente participante de la tercera temporada.

Mariana y Juanda desatan polémica por su acercamiento

Por otro lado, uno de los temas más polémicos, de los últimos días, han sido los acercamientos entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ya que ambos famosos han sostenido conversaciones en las que han exaltado la importancia y cariño mutuo que sienten.

A los virales clips se han sumado las recientes declaraciones por parte de la esposa del presentador, quien habría manifestado su inconformidad con los acontecimientos que el hombre ha protagonizado en el juego.