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Balance de la campaña solidaria: Cruz Roja y aliados llevaron asistencia a 42.400 familias

El plan de respuesta, valorado en 8.850 millones de pesos, incluyó 1.538 millones en donaciones de ciudadanos y empresas.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
03:34 p. m.
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La Cruz Roja Colombiana, junto con Noticias RCN, el Canal RCN, La FM, el diario La República y decenas de empresas, emprendió una campaña nacional para atender a los damnificados por las inundaciones en seis departamentos del país.

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El plan de respuesta, valorado en 8.850 millones de pesos, incluyó 1.538 millones en donaciones de ciudadanos y empresas, que se tradujeron en asistencia humanitaria para 42.400 familias en 28 municipios.

Toneladas de ayuda y kits de emergencia

Desde el primer día de la emergencia, la Cruz Roja activó la entrega de 257 toneladas de asistencia humanitaria, que incluyó kits alimentarios, de higiene y de noche, además de hamacas y toldillos para los albergues.

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En total, se distribuyeron 14.500 kits alimentarios, 8.000 kits de higiene, 1.400 kits de noche, 600 filtros de agua y más de 17,5 millones de litros de agua, además de la potabilización de 747 litros.

“Precisamente esta asistencia humanitaria de emergencia empezamos a entregarla desde el primer día de la afectación”, explicó Francisco Moreno, director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana.

Montería: atención médica y apoyo psicosocial

Uno de los puntos más críticos fue el barrio La Gran Victoria en Montería, donde más de 400 familias recibieron atención médica, medicamentos y acompañamiento psicológico.

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La Cruz Roja atendió directamente a 2.500 cordobeses damnificados, entregó 15.300 kits de asistencia humanitaria y apoyó evacuaciones en la comuna 1, la más afectada por las inundaciones.

“Nos ayudó la psicóloga a ir superando poco a poco, porque es muy difícil superar la cuestión de la inundación, pero gracias a Dios vamos avanzando”, relató una damnificada.

Salud y recuperación integral

El plan también incluyó servicios de salud: 3.630 consultas médicas y atención psicosocial para 1.350 personas, con énfasis en salud mental y apoyo emocional.

“Con este plan de respuesta la Cruz Roja Colombiana atiende a 42.500 familias en zonas de difícil acceso, donde no han llegado otras ayudas”, puntualizó Moreno.

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