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Sacerdote y excongresista Jaime Vásquez fue condenado junto a su hermano por abuso de menor

Corte Suprema impone más de 20 años de cárcel para estas dos personas, revocando medidas absolutorias en procesos anteriores.

Jaime Vásquez condena
FOTO: Freepik

Noticias RCN

abril 21 de 2026
04:06 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista del Partido de la U y sacerdote Jaime Alonso Vásquez Bustamante, junto a su hermano Carlos Fernando Vásquez, por un caso de pederastia que se extendió durante 16 años en el departamento de Guaviare.

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Según reveló El Espectador, la decisión incluye penas superiores a 20 años de prisión por delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo, además de la orden de captura que ya fue ejecutada por el CTI de la Fiscalía.

La Sala Penal del alto tribunal, al resolver una demanda de casación interpuesta por la víctima, determinó que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores graves en la valoración probatoria, especialmente al desestimar el testimonio del denunciante por la ausencia de evidencia física visible.

Corte Suprema corrige fallos y reconoce violencia sistemática

En su análisis, la Corte otorgó credibilidad al testimonio de la víctima, Francisco Javier Bohórquez y reconoció que existió un contexto de violencia sistemática ejercido por los sacerdotes. El alto tribunal enfatizó que la falta de lesiones físicas no invalida una denuncia por abuso sexual.

Asimismo, los magistrados cuestionaron el razonamiento de instancias previas que interpretaron la ausencia de resistencia como indicio de consentimiento. La Corte aclaró que no existen parámetros únicos sobre cómo debe reaccionar una víctima frente a abusos y que la falta de oposición no implica aprobación del acto.

Abusos durante 16 años y control sobre la víctima

De acuerdo con la sentencia, los abusos comenzaron en 1997, cuando la víctima tenía 13 años y era acólito en San José del Guaviare. Un año después, el hermano del excongresista también habría iniciado conductas abusivas. Los hechos se prolongaron hasta 2013, bajo un esquema de control económico y amenazas, según estableció la Corte.

El alto tribunal concluyó que los sacerdotes ejercieron un dominio sostenido sobre la víctima, condicionando ayudas económicas a su familia para perpetuar los abusos.

El caso judicial se originó en 2013, cuando Bohórquez decidió denunciar tras advertir el interés de Jaime Vásquez en su hijo menor de edad. Durante años, los acusados negaron los hechos y calificaron las denuncias como falsas, argumentando supuestos intereses económicos detrás del testimonio.

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