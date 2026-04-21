Trump prolonga el alto el fuego con Irán pero mantiene bloqueo naval

El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, aunque confirmó que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos del país seguirá vigente.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende".

Solicitud de Pakistán y fracturas internas

"Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", indicó el mandatario.

"Prolongaré el alto el fuego", señaló, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas "que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas".

La prórroga llegó horas antes de que expirara el plazo inicial, mientras persistía el suspenso sobre el momento exacto en que iba a vencer.

Conversaciones diplomáticas en suspenso

Por otra parte, la Casa Blanca informó que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán por el momento para una segunda ronda de conversaciones de paz, lo que añade incertidumbre al proceso diplomático en curso.