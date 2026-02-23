Mensaje de WhatsApp evitó que dos niñas fueran reclutadas por las disidencias en Cali

Un mensaje enviado a tiempo cambió el desenlace de lo que pudo haber sido un nuevo caso de reclutamiento forzado de menores.

RELACIONADO Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

Dos hombres fueron capturados en flagrancia cuando, al parecer, intentaban trasladar a dos niñas hacia Cali para entregarlas a la estructura Dagoberto Ramos, vinculada a las disidencias de las Farc.

La clave estuvo en la reacción de una de las menores, quien alcanzó a informar a su familia a través de WhatsApp lo que estaba ocurriendo.

Reclutadores de menores contactaban a sus víctimas por redes sociales

Según la Fiscalía Delegada contra las Organizaciones Criminales, los capturados serían reclutadores al servicio de las disidencias, específicamente de la estructura Dagoberto Ramos.

De acuerdo con la investigación, los hombres contactaban y captaban adolescentes en Miranda, Cauca, a través de redes sociales.

Las seducían mediante engaños y aprovechaban su vulnerabilidad para persuadirlas. Posteriormente coordinaban el traslado hacia Cali, donde serían dejadas a disposición del grupo armado.

¿Cómo hizo la menor para dar aviso de que iban a ser reclutadas?

Un fiscal detalló cómo se logró frustrar el traslado:

Efectivamente empieza a informar a través de su WhatsApp a los familiares para que reportaran el evento y así fueran debidamente rescatadas. Las dos sabían que iban a formar parte del grupo de delincuencia organizada.

El aviso permitió que las autoridades actuaran antes de que las menores fueran trasladadas fuera de la ciudad.

Para las autoridades, la actuación de las niñas fue determinante para llegar hasta dos de los principales reclutadores de menores en Cauca y Valle del Cauca.

Capturaron a dos importantes reclutadores de menores de las disidencias

Los detenidos fueron identificados como Humberto Plaza y Harold Mazuera. Un fiscal de la Dirección contra las Organizaciones Criminales los procesó por el delito de reclutamiento ilícito.

Aunque las dos menores fueron rescatadas a tiempo, las autoridades advierten que este no sería el único caso y continúan las investigaciones para determinar el alcance de esta red.