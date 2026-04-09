Delincuente creyó que una imagen de la Santa Muerte en su chaleco lo protegería, pero fue capturado en Bogotá

Un intento de robo terminó en una persecución y posterior captura en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, luego de que cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas presuntamente interceptaran a un ciudadano que transportaba una importante suma de dinero en moneda extranjera.

Según la información entregada por las autoridades, los sujetos habrían abordado a la víctima con la intención de apoderarse del dinero. Sin embargo, el ciudadano reaccionó y utilizó un arma de fuego de su propiedad, con la que logró impactar a uno de los presuntos responsables en una de sus piernas.

Tras el intercambio de disparos y la huida de los involucrados, la Policía activó de inmediato un Plan Candado para cerrar las posibles rutas de escape y localizar a los responsables.

¿Cómo capturaron a uno de los señalados en el intento de robo?

La reacción de los uniformados permitió ubicar a uno de los hombres que habría participado en el intento de robo.

El sospechoso se movilizaba en una motocicleta y fue interceptado por los policías. Debido a la herida que presentaba en una de sus piernas, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y posteriormente quedó a disposición de las autoridades competentes.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder una pistola calibre 9 milímetros, además de un chaleco balístico que presuntamente habría utilizado durante el intento de hurto.

Delincuente cargaba con una imagen de la Santa Muerte dentro de su chaleco de protección

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una imagen alusiva a la Santa Muerte dentro del chaleco de protección que llevaba el capturado.

El elemento fue encontrado durante el procedimiento policial y quedó dentro de los elementos incautados en medio de la investigación.

La imagen, asociada a la figura religiosa de la Santa Muerte, hacía parte de los objetos que portaba el hombre al momento de ser detenido.

¿Qué pasó con el dinero de la víctima?

En medio del procedimiento, las autoridades lograron recuperar la totalidad del dinero que transportaba la víctima, por lo que el intento de hurto no habría logrado concretarse.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer plenamente la participación de los demás sujetos que habrían intervenido en el hecho y determinar su paradero.