VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía

Naím Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘Bendito Menor’, convirtió las redes sociales en su escenario de provocación hasta que una trampa acabó con su reinado criminal.

Durante meses, este delincuente desafió abiertamente a las autoridades publicando videos donde exhibía armamento de alto calibre, mientras se paseaba por las calles de Riohacha, La Guajira, junto a su pareja Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’.

La captura se logró a través de una operación de inteligencia que combinó a un infiltrado en su red criminal y una llamada con la que cayó en la trampa que permitió su neutralización.

Alias Naín o ‘Bendito Menor’ desafiaba a las autoridades en redes sociales

‘Bendito Menor’ era conocido en el mundo delictivo como el ‘influencer del crimen’, pues en sus redes sociales mostraba su vida ostentosa producto del narcotráfico y las extorsiones.

En sus cuentas de Instagram y TikTok tenía cerca de 30.000 seguidores, donde subía contenido de su vida de lujos en complicidad con su pareja, con quien se comprometió tres días antes de ser dados de baja por la Policía.

Alias Naín llevaba días sin actividad en redes sociales. Las autoridades difundieron información falsa sobre su supuesto asesinato a manos de grupos criminales rivales; pero para desafiar a las autoridades públicamente, salió a desmentir su muerte a través de sus redes sociales.

Esta reacción permitió a los investigadores, con apoyo de la DEA y un infiltrado dentro de su propia organización, localizar su paradero exacto. En la medianoche del 4 de septiembre, comandos policiales se desplazaron hacia el barrio Los Olivos en Riohacha, donde abatieron a alias Naín junto a su pareja y dos escoltas: alias El Tío, cabecilla logístico, y alias Casi Loco, responsable financiero.

Se cumplió la orden de Abelardo de la Espriella

Pérez Toncel ingresó a las estructuras criminales en 2019 como sicario de alias Pinocho. Para 2021 había asumido el control de sectores urbanos en La Guajira. Tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir, además de una Circular Roja de Interpol.

El presidente Abelardo de la Espriella había dado la orden específica el 9 de julio: "Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja si se resiste a este rufián". 28 días después de asumir el mandato, la instrucción se cumplió.

Desde Riohacha, el mandatario envió un mensaje directo a otros criminales: "Aquellos que no se sometan terminarán de esta forma. No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población”.

Cuarenta agentes especializados de la Dijín se desplegaron durante más de 20 días en el departamento de La Guajira, siguiendo cada movimiento del criminal, quien figuraba entre los 15 objetivos de alto valor del país.