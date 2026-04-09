Dos abuelitos fueron asesinados en una vereda de Antioquia: el presunto homicida era un conocido

Un doble homicidio mantiene consternados a los habitantes de una zona rural de La Unión, Antioquia, luego de que dos adultos mayores fueran encontrados sin vida dentro de una vivienda veredal.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Nel Quintero, de 75 años, y Rosa Elvira Quintero, de 76 años. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, ambos presentaban heridas ocasionadas con arma blanca y, además, habrían sido amarrados antes de morir.

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El caso llamó la atención de los investigadores porque, inicialmente, todo habría transcurrido como una visita aparentemente normal. El señalado agresor habría llegado hasta la vivienda con una actitud de familiaridad, aprovechando la relación que mantenía con los adultos mayores.

Sin embargo, esa aparente visita terminó convirtiéndose en una escena que ahora es materia de investigación.

¿Cuál es la hipótesis del asesinato de dos adultos mayores en la vereda La Unión, en Antioquia?

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el doble asesinato estaría relacionado con el robo del dinero correspondiente a la pensión de las víctimas.

La cercanía entre el señalado responsable y los adultos mayores habría sido determinante para que pudiera acercarse a ellos sin levantar sospechas. Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el hombre habría tenido un trato cercano con las víctimas.

"El criminal se les acercó inicialmente con mucha familiaridad", explicó el mandatario departamental, al señalar que incluso habría quedado registrado un momento en el que uno de los adultos mayores compartía con quien posteriormente sería señalado como responsable del crimen.

Las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, qué elementos fueron hurtados y si el robo fue el motivo que desencadenó el ataque.

¿Quién sería la persona que asesinó a los dos abuelitos?

El gobernador de Antioquia confirmó que el señalado responsable ya estaría plenamente identificado e individualizado por las autoridades.

Esto significa que los investigadores ya tendrían información suficiente para establecer quién sería el hombre buscado y adelantar las acciones necesarias para lograr su ubicación y captura.

Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien entregue información que permita determinar dónde se encuentra el sospechoso y facilite su captura.