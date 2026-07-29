Mintransporte denuncia falta de transparencia en la Aerocivil tras conocerse los contratos de Gabriela Muñoz

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, cuestionó públicamente a la Aeronáutica Civil por no entregar de manera completa la información sobre los contratos de prestación de servicios.

Según explicó, solicitó un reporte detallado en formato Excel de los 977 contratos firmados entre el 1 de enero y la entrada en vigencia de la ley de garantías, pero recibió un documento incompleto en PDF. “Es una falta de respeto. Soy la ministra y tengo la autoridad para pedir cualquier información, incluso cualquier ciudadano puede hacerlo”, afirmó.

Contratos familiares y silencio del director

El congresista de Centro Democrático, Daniel Briceño, se sumó a las denuncias al publicar los contratos de cuatro primos de Gabriela y Santiago Muñoz, quienes aún trabajan en la entidad. Los nombramientos se hicieron en resoluciones consecutivas, lo que ha generado más dudas sobre la transparencia en la contratación.

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Mientras tanto, el director de la Aerocivil no ha dado declaraciones, pese a que el escándalo lleva varios días en la opinión pública desde que fue revelado por la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.

Hallazgos de la Contraloría: pagos sin ejecución

La Contraloría General también reveló hallazgos graves en la Aerocivil. Entre ellos, contratos con 0% de ejecución en tres aeródromos —Bajo Baudó, Barrancominas y Maguipayán— pese a que se realizaron pagos efectivos al contratista.

El organismo de control advirtió que uno de estos casos podría tener responsabilidad penal, pues se reconocieron más de 1.000 millones de pesos en cuotas de gerencia sin soporte técnico ni avances físicos. Además, señaló un rezago de 916.000 millones de pesos en proyectos y daños en infraestructura en aeropuertos de Barrancabermeja, Leticia, Pitalito y Puerto Carreño.

El escándalo sigue creciendo mientras la ministra insiste en que no se le puede ocultar información y los aeropuertos enfrentan problemas de goteras, inundaciones y fallas en torres de control.