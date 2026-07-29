Gabriela Muñoz sigue como funcionaria pública: ahora trabaja en la UTL de un representante del Pacto Histórico

La situación de Gabriela Muñoz vuelve a generar atención pública luego de conocerse que continúa vinculada al Estado, así lo conoció El Termómetro Político de Noticias RCN.

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Tras su salida de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), la joven fue contratada como asistente 3 en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, con una vinculación fechada el 22 de julio y una asignación mensual de 8.754.000 pesos.

De acuerdo con la información conocida, Muñoz permanece como funcionaria pública pese a la controversia que surgió en los últimos días por los señalamientos relacionados con su paso por la Aerocivil. Es importante señalar que aún no ha obtenido su título profesional, mientras desempeña el cargo asignado.

Marco Emilio Hincapié es representante a la Cámara por el Pacto Histórico e hijo de Marco Emilio Hincapié Ramírez, actual director de Coljuegos y exdirector de Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro.

¿Por qué Gabriela Muñoz ha sido objeto de controversia?

El nombre de Gabriela Muñoz tomó relevancia después de que Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, asegurara públicamente que durante su paso por la Aerocivil habría ejercido una influencia significativa sobre decisiones y contrataciones dentro de la entidad.

Según fuentes consultadas por Noticias RCN, trabajadores de la Aeronáutica Civil también señalaron que tanto Muñoz como su hermano, Santiago Muñoz, habrían adquirido un poder que iba más allá de las funciones oficiales de los cargos que ocupaban.

En medio de esos señalamientos, también se conocieron denuncias sobre una presunta red de contrataciones de personas cercanas a los hermanos Muñoz dentro de la Aerocivil.

Gabriela Muñoz rechazó públicamente las acusaciones. A través de un video publicado en redes sociales afirmó que quienes la señalan deben presentar pruebas ante la Fiscalía y sostuvo que los cuestionamientos en su contra carecen de fundamento.