Cayeron presuntos cabecillas de la banda señalada de alquilar armas para robos y amenazas en Bogotá

Las autoridades de Bogotá dieron con una estructura conocida como 'Los Pinto', señalada de mantener un particular negocio criminal en el suroriente de la capital: el tráfico, distribución y alquiler de armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, la organización almacenaba armamento y posteriormente lo alquilaba a otros delincuentes que necesitaban armas para ejecutar diferentes actividades ilegales.

Entre las armas encontradas durante el operativo estaba una subametralladora, que, según las autoridades, era alquilada para realizar amenazas contra ciudadanos y facilitar la comisión de hurtos.

¿Cómo descubrieron esta estructura criminal?

El operativo fue adelantado por unidades de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, que realizaron cuatro diligencias de allanamiento de manera simultánea.

Los procedimientos permitieron intervenir los lugares que, según las autoridades, eran utilizados por la organización para almacenar y distribuir el armamento.

Carlos Macías, alcalde local de San Cristóbal, explicó que las acciones permitieron desmantelar un punto que funcionaría como centro de acopio y distribución de armas de fuego.

Mediante allanamientos simultáneos se logró desmantelar este centro de acopio y distribución, alquiler de armas de fuego que abastecían las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe.

Esto significa que el alcance de la estructura, de acuerdo con la investigación, no se habría limitado a un solo sector de la ciudad.

Atraparon a dos de los presuntos cabecillas de la banda

Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres señalados como cabecillas de 'Los Pinto'.

Las autoridades consideran que estas capturas representan un avance para afectar la estructura que estaría detrás del tráfico y alquiler de armamento.

El alcalde de San Cristóbal destacó que los investigadores también encontraron diferentes elementos que serían utilizados para actividades criminales.

Sumado a armas letales que encontramos en estos allanamientos y la incautación de armamento letal dentro de esta subametralladora, una pistola Glock, revólveres y municiones.

Finalmente, aunque dos de los presuntos cabecillas fueron capturados, las autoridades advierten que el operativo hace parte de un proceso que continúa.

El objetivo es determinar quiénes estaban encargados del almacenamiento, distribución y alquiler de las armas, así como establecer qué otros grupos delincuenciales pudieron haber utilizado este armamento para cometer delitos en diferentes localidades de Bogotá.