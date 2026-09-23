Delcy Rodríguez y Donald Trump se reúnen en medio de protestas en Caracas y denuncias de María Corina

En medio de protestas en Caracas y denuncias de la líder de oposición y nobel de paz María Corina Machado, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron el martes, 22 de septiembre, en Nueva York, al cierre de la primera jornada de Debate General, en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, indicó Rodríguez, que asumió el poder tras la operación realizada por tropas estadounidenses en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, en enero.

Rodríguez agradeció la ayuda de Washington tras el doblete sísmico y habló de una “nueva etapa” en la relación bilateral

Tras el encuentro, Rodríguez indicó en su cuenta de la red social X que agradeció personalmente al presidente Trump la ayuda brindada tras el doblete sísmico que golpeó la costa norte del país el 24 de junio.

La administración Trump destinó 150 millones de dólares para atender la emergencia y envió más de 1.000 toneladas de ayuda al país caribeño.

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, destacó la presidenta interina.

Desde que llegó al cargo, se cerró un trato con Washington, que asumió el control de un yacimiento capaz de producir 65.000 millones de barriles de petróleo, e iniciaron, en el país, conversaciones entre el chavismo y la oposición. Sin embargo, detenciones arbitrarias han seguido registrándose y el equipo de la líder de oposición María Corina Machado advirtió que, aunque ha intentado regresar al país en siete ocasiones, algo lo impide a último minuto.

La agenda de Rodríguez en Nueva York:

Delcy Rodríguez llegó a Nueva York el lunes a la medianoche, sin revelar detalles sobre su agenda.

Desde entonces se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional, tuvo un saludo protocolario con el secretario general de la ONU, António Guterres, fue vista acercándose al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y se tiene previsto que dé su discurso el miércoles.

La última vez que un presidente de Venezuela asistió a la Asamblea General de la ONU fue en 2018, cuando Nicolás Maduro habló durante casi una hora. El depuesto líder protagonizó también el último encuentro con un presidente de los Estados Unidos en 2015, cuando se reunió con Obama en la Cumbre de las Américas, realizada en Panamá.