Colombianos podrían viajar sin visa a este país: presidente hizo la solicitud y será revisada

En horas de la mañana del martes 22 de septiembre, a Barranquilla llegó Laura Fernández, la presidenta de Costa Rica, para tener una reunión con su homólogo Abelardo de la Espriella.

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La Cancillería informó que la visita se centró en consolidar la cooperación bilateral y fortalecer la acción conjunta con respecto a los desafíos en materia de seguridad de ambas naciones.

Visita de la presidenta de Costa Rica

Por eso, abordaron entre otros asuntos, las iniciativas de Operación Zeus y la estrategia Orión. Además, se tocó un tema que podría cambiar los planes de los turistas colombianos.

Culminado el encuentro, los mandatarios dieron una declaración conjunta en la que entregaron detalles de lo conversado.

“Podemos afirmar con total intensidad que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel que nos une y en la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz”, destacó Fernández al señalar que se tomarán acciones para hacerle frente al narcotráfico.

Buscan quitar la visa para ir a Costa Rica

Acto seguido, habló el presidente De la Espriella, quien se enfocó en la importancia de fortalecer la relación de los países, la que calificó de hermandad: “Compartimos una visión común que es la convicción. El narcotráfico y el crimen organizado transnacional no pueden enfrentarse con discursos”.

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Se refirió al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump que integra a varios países de la región y que tiene como fin efectuar operaciones conjuntas.

Un anuncio clave dado por el mandatario fue relacionado con la visa. “La movilidad entre las dos naciones. Le solicité a la señora presidenta estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado. Hoy, Colombia no le exige visado a los costarricenses”.