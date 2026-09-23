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Hallan los cuerpos de dos mujeres en un caño de Bogotá: tenían impactos de bala y signos de tortura

Las víctimas, de aproximadamente 45 y 33 años, fueron encontradas sin vida en el barrio Arborizadora Baja.

Valentina Bernal

septiembre 23 de 2026
07:18 a. m.
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En el barrio Arborizadora Baja, en la la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, se registró el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres en un caño.

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El reporte de las autoridades señala que las víctimas presentaban signos de tortura y varios impactos de bala, lo que llevó a los investigadores a iniciar las primeras labores para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Las mujeres tendrían aproximadamente 45 y 33 años, respectivamente.

¿Qué se sabe de los cuerpos de las dos mujeres hallados en un caño de Ciudad Bolívar?

Tras el hallazgo, unidades de Policía Judicial asumieron las labores de investigación para intentar reconstruir los momentos previos a la muerte de las dos mujeres.

Una de las principales herramientas será el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar.

Ricardo Chaves, oficial de inspección, explicó que los investigadores buscan establecer la trazabilidad de los movimientos que pudieron tener las víctimas antes de ser encontradas.

Estamos con nuestra Policía Judicial verificando la trazabilidad de las cámaras para determinar si estas personas pudiesen ser residentes del sector o cuáles fueron las circunstancias que rodearon este lamentable hecho.

Esta revisión permitirá establecer si las mujeres fueron llevadas hasta ese punto o si, por el contrario, tenían algún vínculo con el sector donde fueron encontradas.

Información preliminar indica que las mujeres asesinada vivían en Usme

Una de las hipótesis que está siendo verificada por las autoridades apunta a que las víctimas podrían residir en la localidad de Usme. Sin embargo, esta información todavía hace parte de las primeras indagaciones y deberá ser confirmada por los investigadores.

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Precisamente, establecer la identidad de las mujeres y conocer sus últimos movimientos será fundamental para avanzar en el caso.

Las autoridades también deberán determinar dónde estuvieron antes de ser encontradas, con quién tuvieron contacto y cómo terminaron en el caño.

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