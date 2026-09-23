Así amanece Santa Marta: calles desiertas, colegios cerrados y despliegue militar

La situación de seguridad en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, sigue siendo tensa.

La muerte de alias Cholo, señalada cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, desató amenazas y acciones criminales, en medio del paro armado que anunció la organización criminal por un término de 48 horas.

Bloqueos, afectaciones al comercio y la quema de vehículos se registraron en las últimas horas, lo que llevó al Gobierno a militarizar la ciudad.

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¿Cómo amanece Santa Marta el miércoles, 23 de septiembre?

El miércoles, las calles amanecieron totalmente vacías ante la amenaza de hombres armados que el día anterior quemaron dos vehículos en el casco urbano de Santa Marta.

En la zona centro, el principal sector comercial, se registra poca afluencia de personas y no hay servicio de transporte público. En el aeropuerto se recomienda a los pasajeros revisar que su vuelo no haya sido cancelado y varios colegios han optado por cancelar las clases.

No obstante, la restricción sobre el uso de motocicletas se levantó, pero se mantiene, aún, sobre el parrillero.

500 militares y 600 policías adicionales van a custodiar la ciudad, Ciénaga y la Troncal del Caribe:

El presidente, Abelardo de la Espriella, llegó el martes en la noche a Santa Marta para recorrer la ciudad y acompañar a los integrantes de la Fuerza Pública.

Al finalizar el día, se determinó que un grupo de fuerzas especiales del Ejército va a apoyar la vigilancia en la región. Además, el alcalde Carlos Pinedo informó que el Gobierno se comprometió a reforzar la seguridad en la ciudad, el municipio de Ciénaga y la Troncal del Caribe con 500 militares y 600 policías adicionales.

“Estos bandidos, cuando no está la Fuerza Pública, hacen maldades y se pierden enseguida, como los cobardes que son. La ciudad está militarizada, el Gobierno está aquí. Mi invitación es a que la gente retorne a sus actividades, porque los vamos a cuidar, los vamos a proteger”, indicó el presidente en un video compartido en sus redes sociales.

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Por tierra y aire custodian los departamentos del Magdalena y La Guajira:

A primera hora del miércoles, el Ministerio de Defensa indicó que más de 300 uniformados especializados custodian, junto a la Policía y el Ejército, Santa Marta, Riohacha y Dibulla.

En carretera, 35 patrullas de Tránsito y efectivos del cuerpo de Granaderos acompañan a los transportadores y viajeros de la Troncal Caribe.

Además, se realizan “sobrevuelos continuos de la Fuerza Aérea Colombiana y la Aviación de la Policía sobre Santa Marta, Ciénaga y la Sierra Nevada”.