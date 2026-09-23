¿Tiene plata acumulada en la DIAN? Este es el tiempo límite que tiene para reclamarla

Tener un saldo a favor en la declaración de renta o en el IVA suele ser una excelente noticia para cualquier contribuyente. Sin embargo, existe un mito muy común en Colombia: muchos ciudadanos creen que ese dinero se queda guardado de manera indefinida en las arcas del Estado o que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará una devolución automática a sus cuentas bancarias.

A continuación, le explicamos cuál es el plazo exacto que otorga la ley, qué pasa si se vence ese periodo y cómo debe proceder para iniciar el trámite de devolución o compensación de manera exitosa.

¿Cuál es el plazo exacto para reclamar el saldo a favor en la DIAN?

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 854 del Estatuto Tributario colombiano, la normatividad es clara respecto al tiempo límite:

“La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de vencimiento del término para declarar”.

Esto significa que el conteo no empieza a correr necesariamente el día en que usted firmó o envió el formulario de forma extemporánea o anticipada, sino exactamente a partir de la fecha límite establecida por el calendario tributario para presentar esa declaración en específico.

Si transcurren esos dos años sin que el contribuyente radique formalmente la solicitud de devolución o compensación ante la entidad, la solicitud se considerará extemporánea, lo que derivará en un rechazo definitivo y en la pérdida total de ese dinero.

Uno de los tropiezos más frecuentes entre las personas naturales y jurídicas es asumir que el saldo a favor se arrastra de forma pasiva de un año a otro sin gestionarlo correctamente. Aunque el Estatuto Tributario permite imputar el saldo para el periodo gravable siguiente, si su intención real es recibir el dinero efectivo en su cuenta bancaria o utilizarlo para sanear otras deudas fiscales pendientes mediante una compensación, el trámite debe activarse digitalmente.

Devolución automática: 15 días hábiles si cumple con los requisitos de análisis de riesgo de la entidad.

Trámite ordinario (general): Hasta 50 días hábiles para recibir el desembolso o una respuesta de fondo.

¿Qué requisitos exige la DIAN para tramitar la devolución?

Para evitar que el proceso sea inadmitido o devuelva un rechazo por errores formales, es indispensable contar con los siguientes documentos y pasos previos actualizados: