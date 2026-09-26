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Video | Delincuentes intentaron huir por un canal de aguas tras un robo armado en Bogotá

La Policía activó un plan candado luego de que dos hombres presuntamente hurtaran el vehículo mediante un atraco.

Valentina Bernal

septiembre 26 de 2026
08:30 p. m.
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Una persecución policial terminó con la captura de dos hombres señalados de participar en el hurto violento de una camioneta en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

El caso comenzó durante la noche, cuando la Policía recibió una alerta sobre el robo de un vehículo mediante la modalidad de atraco en el sector de Bochica Central.

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Tras conocer el hecho, los uniformados desplegaron un plan candado para localizar la camioneta y evitar que los responsables escaparan del sector.

Persecución terminó con la captura de dos hombres que robaron una camioneta en Bogotá

La búsqueda permitió ubicar el automotor y poner en marcha un seguimiento por el corredor de la Calle 3.

De acuerdo con las autoridades, el conductor hizo caso omiso a la orden de detenerse y continuó la marcha hasta ingresar al barrio Veraguas.

La persecución terminó cuando los ocupantes descendieron de la camioneta e intentaron escapar a pie hacia el canal de aguas Comuneros.

Sin embargo, la reacción de los policías permitió cerrarles el paso y capturarlos antes de que pudieran continuar con la fuga.

¿Qué tenían en su poder estos dos delincuentes?

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron dos armas de fuego, que quedaron en poder de las autoridades como parte del proceso judicial.

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Según las primeras indagaciones, los dos hombres estarían relacionados con el atraco ocurrido minutos antes.

Uno de los capturados, además, registra anotaciones judiciales por el delito de receptación, de acuerdo con la información entregada por la Policía.

¿Cómo habría ocurrido el robo?

La investigación preliminar señala que los presuntos responsables habrían ingresado a un establecimiento de comidas y, utilizando armas de fuego para intimidar a las personas que se encontraban allí, habrían despojado al propietario de la camioneta.

Posteriormente, habrían utilizado el vehículo para escapar del lugar, hasta que fueron ubicados por las autoridades y se inició el operativo que terminó con su captura.

Finalmente, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las armas de fuego incautadas y la camioneta recuperada.

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