VIDEO: Fue a una supuesta entrevista, pero cuando llegó lo secuestraron

Un video que circula desde hace varios días en redes sociales deja ver un nuevo flagelo que se viene registrando recientemente en el país.

Se trata de ciudadanos que terminan siendo intimidados, secuestrados y agredidos cuando supuestamente asisten a una entrevista de trabajo.

Contador de 27 años fue secuestrado cuando asistió a una entrevista

Las imágenes compartidas en X y en varios medios locales, muestran el angustiante momento que vivió un hombre de 27 años que fue retenido por varios sujetos en el barrio Alfonso López. En el video se observa a la víctima, angustiada y con tres armas de fuego apuntándole a su cabeza.

Según información compartida por La FM, el contador salió de su vivienda para asistir a una supuesta entrevista de trabajo que tenía en la localidad de Usme, en Bogotá. Para su sorpresa, cuando llegó al lugar fue sorprendido por cuatro hombres armados.

En su relato indicó que estuvo retenido aproximadamente por cuatro horas en una zona boscosa y durante ese tiempo, bajo amenazas, los criminales lograron hurtarle alrededor de 15 millones de pesos.

Imágenes compartidas por el medio citado anteriormente, revelan el testimonio de la víctima. Aseguró que los sujetos le indicaron que pertenecían a las disidencias de las Farc y que le decían que estaba en el lugar equivocado. Además, le cuestionaron si trabajaba para alguien en particular.

RELACIONADO Liberan a conductor de ambulancia que había sido secuestrado por el ELN en el Catatumbo

VIDEO: Contador secuestrado en Usme

“Inicialmente se identificaron como un grupo armado, de las Farc. Decían que estaba en una zona roja, que me había metido en el lugar equivocado y me preguntaron que para quién trabajaba”, aseguró.

Por otro lado, también confesó que fue obligado a grabar un video para preocupar a sus familiares y exigirles 50 millones de pesos por su liberación. “Hola Alejo soy yo, me metí en el lugar equivocado y necesito de su ayuda. Colabórere a ellos por favor”.