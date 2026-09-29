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Así avanza la megacárcel que tendrá casi 2.000 cupos en el Magdalena

Megacárcel de Sabanas de San Ángel: así avanza la obra en el Magdalena.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
06:50 a. m.
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La megacárcel de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, entró en la etapa final de construcción. El proyecto ERON Renacer registra un avance físico del 86 % y tendrá capacidad para cerca de 2.000 personas privadas de la libertad.

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Autoridades nacionales y del departamento revisaron los trabajos pendientes y las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el complejo penitenciario, cuya construcción lleva seis años en desarrollo.

Nueva megacárcel de Sabanas de San Ángel

La jornada de seguimiento contó con funcionarios del Gobierno nacional, la USPEC, el INPEC y autoridades del Magdalena. Entre los asuntos revisados estuvo la infraestructura de acceso al complejo, uno de los puntos que todavía requiere atención.

El establecimiento está conectado con un corredor que comunica el desvío de la Ruta del Sol con el sector de Estación Villa. Las autoridades buscan definir las intervenciones necesarias en esta vía y establecer responsabilidades entre las entidades involucradas.

Mega cárcel en Magdalena, Colombia
Foto: X Margarita Guerra

¿Cuántos cupos tendrá la nueva megacárcel de Colombia?

El proyecto fue diseñado para generar 1.974 nuevos cupos penitenciarios, con una capacidad cercana a 2.000 personas privadas de la libertad.

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Además de los espacios destinados a reclusión, el complejo contempla infraestructura para su operación y sistemas como paneles solares, de acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto.

La puesta en funcionamiento del ERON Renacer también se enmarca en la discusión nacional sobre la capacidad del sistema penitenciario.

Así avanza la megacárcel que tendrá casi 2.000 cupos
Foto: UPEC

Precisamente, las nuevas instalaciones hacen parte del debate sobre cómo ampliar la capacidad carcelaria del país. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha planteado la construcción de varias megacárceles como uno de los componentes de su política penitenciaria.

¿Qué viene para la nueva megacárcel?

Por ahora no existe una fecha oficial anunciada para la apertura del ERON Renacer. Antes de recibir población privada de la libertad deben completarse los trabajos pendientes y garantizarse las condiciones de acceso, seguridad y funcionamiento.

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La visita de las autoridades busca precisamente acelerar esa última etapa. Con la obra en 86 %, el siguiente paso será completar la infraestructura y resolver los asuntos administrativos y operativos que todavía están sobre la mesa.

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