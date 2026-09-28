Embarazo escolar ha aumentado en Bogotá: tres localidades concentran el mayor número de casos

Una nueva alerta fue encendida en el Concejo de Bogotá por los casos de embarazo en etapa escolar registrados durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, expuestos por la concejal Diana Diago, se registraron, entre enero y junio de 2026, 590 casos: 24 casos adicionales a los 566 reportados en todo el 2025.

Preocupa no solo que el número de casos haya aumentado de un año a otro, también que el 45,25% de los casos de embarazo en etapa escolar se concentran en tres de las 20 localidades de Bogotá.

Tres localidades concentran casi la mitad de los casos de embarazo en etapa escolar:

De acuerdo con lo expuesto por la concejal Diago, 267 de los 590 casos de embarazo en etapa escolar registrados durante el primer semestre de 2026 se concentran en tres localidades.

113 casos, o el 19,15% del total, fueron reportados en Ciudad Bolívar; 83 casos, o el 14,07% del total, fueron reportados en Kennedy, y 71 casos, o el 12,03% del total, fueron reportados en Bosa.

Según Diago, "estamos hablando de que casi la mitad de los embarazos en estudiantes están concentrados en solo tres localidades, y esto no puede ser visto como una simple coincidencia. Son localidades que enfrentan importantes retos sociales y económicos, donde muchas familias viven en condiciones de mayor vulnerabilidad".

Un llamado a reforzar las campañas de prevención y cuidado en las tres localidades con más casos:

De acuerdo con el informe presentado por Diago, el embarazo en etapa escolar no solo conlleva mayores riesgos en salud para el bebé y su madre. También representa dificultades adicionales para ella, al continuar sus estudios o buscar oportunidades laborales.

“Encontramos territorios concretos donde se concentra una parte importante de los casos de embarazo adolescente. Esto permite identificar dónde deben fortalecerse la prevención, el acompañamiento a los estudiantes y las escuelas de padres”, advirtió en un claro llamado a la administración distrital.