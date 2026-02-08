Gobernador indígena, un comunero y un escolta de la UNP fueron asesinados en Valle

Un ataque armado en el centro del municipio de Florida, Valle del Cauca, dejó tres personas muertas, incluyendo al gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, máxima autoridad tradicional del resguardo indígena Nasa Kwesx Yu Kiwe.

El hecho ocurrió mientras las víctimas almorzaban en un restaurante. Hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon contra el gobernador indígena, un comunero y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Uno de los escoltas y el comunero murieron en el lugar, mientras que Gutiérrez Grajales fue trasladado a un centro asistencial donde falleció horas después. Un segundo escolta de la UNP resultó gravemente herido.

Autoridad indígena había denunciado amenazas en su contra

Según las autoridades, el gobernador indígena había denunciado previamente amenazas contra su vida y la de su familia por parte de un grupo armado ilegal. A pesar de contar con esquema de protección de la UNP, el ataque se concretó en pleno centro urbano durante horas del día.

"Con el asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, un gobernador mayor y máxima autoridad tradicional del resguardo indígena en Florida, Valle, ya son 88 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2026, según el registro de Indepaz", aseguró Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

la cifra de líderes sociales y *defensores de derechos humanos* asesinados en Colombia durante 2025 asciende a 88, según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Las víctimas eran líderes sociales de la comunidad indígena del pueblo Nasa que residen en el municipio de Florida.

La Policía del departamento del Valle del Cauca se encuentra verificando cámaras de *circuito cerrado de seguridad* de la zona donde ocurrió la masacre para determinar la identidad de los responsables del ataque. Las autoridades no han proporcionado información sobre posibles capturas o líneas de investigación específicas.

El pueblo Nasa, una de las comunidades indígenas más numerosas de Colombia, ha sido históricamente víctima de la violencia en medio del conflicto armado. Este ataque evidencia la persistente situación de riesgo que enfrentan los líderes indígenas en el país, particularmente aquellos que ejercen como autoridades tradicionales en sus territorios.

El gobernador Gutiérrez Grajales ejercía como máxima autoridad del resguardo indígena en Florida, desempeñando labores de representación y defensa de los derechos de su comunidad. Su asesinato representa un golpe significativo para la estructura organizativa del pueblo Nasa en la región del Valle del Cauca.