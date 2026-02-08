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Néstor Humberto Martínez habló de los reveladores chats del abogado de Petro y Gloria Arizabaleta

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez se refirió a los chats en los que la excongresista le solicitaría una compulsa de copias suya.

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
02:55 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia analiza las conversaciones de mensajería entre el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, y la expresidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, que revelarían una presunta interferencia en las investigaciones que tenía a su cargo.

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Los mensajes, ahora parte del expediente judicial, incluyen presuntas referencias al exfiscal general Néstor Humberto Martínez y documentos reservados de procesos en curso.

El alto tribunal adelanta una investigación formal contra Arizabaleta por cuatro líneas, incluyendo presuntas solicitudes al presidente Petro y al exministro de Hacienda Germán Ávila, así como posibles irregularidades en la Comisión de Investigación y Acusación.

Según el expediente, la excongresista habría realizado solicitudes o exigencias al mandatario de manera indirecta a través de su abogado, Alejandro Carranza, con vínculos a decisiones en actuaciones contra el presidente.

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Los reveladores chats del abogado del presidente Petro y Gloria Arizabaleta

Los chats divulgados por el periodista Melquisedec Torres muestran un trato cercano entre Carranza y Arizabaleta, con expresiones como "mi abogado preferido" y "mi vida".

En una conversación, Arizabaleta escribe: "Ayúdame con la compulsa a la Fiscalía a NHM", en aparente referencia a Néstor Humberto Martínez, y pregunta si Carranza puede elaborar ese documento.

Los mensajes también registran el envío de un archivo denominado "auto inhibitorio RAT 5914" y otras comunicaciones de carácter personal.

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Exfiscal general Nestor Humberto Martínez respondió a los explosivos chats

En respuesta a estas revelaciones, Néstor Humberto Martínez declaró que se trata de "un plan criminal (…) la prueba de que en el gobierno de Petro se estaba trabajando en un entrampamiento en mi contra".

El exfiscal señaló que "el abogado de Petro se aproximó a la presidenta de la comisión de acusaciones, le pedía que me compulsara unas copias ante la Fiscalía, y además se atrevió, esto es francamente ilícito, a ofrecerle que él hacía la providencia judicial".

Martínez aseguró que llevará el caso ante la justicia y al Consejo de Disciplina Judicial, calificando la situación como inaudita.

Según el exfiscal, esto representa una retaliación contra quienes denuncian conductas del mandatario. "Están retaliando a los ciudadanos que denunciamos las conductas que se ha establecido claramente en el país, que son todas contrarias a la ley y corruptas por parte del primer mandatario”.

En Estados Unidos me advirtieron, hombres de inteligencia muy importantes, que algo se estaba fraguando en mi contra en Colombia.

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