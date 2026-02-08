Video revela presunto caso de corrupción en empresa del consorcio constructor del Metro de Bogotá

Una reciente investigación, publicada por la revista Semana, ha revelado un presunto caso de corrupción en una empresa del consorcio constructor del Metro de Bogotá. Los videos habrían captado el instante en el que un alto directivo de la firma china se encontraba recibiendo dineros dentro de una oficina.

¿Qué se sabe de este presunto caso de corrupción?

En las imágenes se observa al alto funcionario, de la empresa vinculada al consorcio del Metro de Bogotá, recibiendo bolsas con dinero en efectivo. El escándalo ya ha generado las reacciones desde diferentes sectores por la posible amenaza que esto podría representar para el proyecto de infraestructura más importante en la capital del país.

La investigación evidenció al directivo de Chinatec, empresa que forma parte del consorcio encargado de la construcción de la primera línea del Metro, recibiendo el dinero en efectivo. El presunto caso de corrupción habría ocurrido en el marco de la relación del empleado con subcontratistas de la misma empresa.

Ante la magnitud de las revelaciones del caso, la empresa Metro de Bogotá emitió un pronunciamiento oficial en donde rechazaron la conducta que se logra evidencias en las imágenes.

"La EMB rechaza de manera categórica cualquier conducta que pueda constituir actos de corrupción o que atente contra la transparencia en la ejecución del proyecto más importante de infraestructura del país", se lee en el comunicado.

Así mismo, la compañía anunció que el suceso se informó a la Banca Multilateral y se procedió a presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación al poner a disposición toda la información requerida para el caso.

Pese a que el proyecto es de carácter público, la empresa aclaró que los dineros del presunto acto de corrupción “son privados” y “no comprometen la obra”.

“Los dineros del presunto acto de corrupción, revelado por Semana, son privados y no comprometen el desarrollo de la obra que ya supera el 80% de avance. También aclarar que la EMB ha cumplido con los pagos en las fechas previstas, de acuerdo con el modelo financiero pactado contractualmente”, aseguró.

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Reacciones al escándalo con el Metro de Bogotá

Las revelaciones provocaron reacciones inmediatas en el Concejo de Bogotá, donde diversos concejales pidieron la suspensión del directivo involucrado y propusieron un debate de control político.

"Radicamos una proposición de control político para que la empresa Metro nos explique qué fue lo que pasó y qué medidas se van a adoptar de aquí en adelante", manifestaron desde el órgano legislativo distrital.

Finalmente, los concejales hicieron un llamado urgente y contundente a la empresa Metro y al alcalde Carlos Fernando Galán para que “le soliciten de manera inmediata a la empresa, Chinatec, contratista de la empresa Metro, la suspensión de ese directivo acusado".