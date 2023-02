Atento: denuncian estafas masivas a través de página clon de ‘Booking’

En medio del auge de las compras y reservas por Internet los ladrones están atentos a idear nuevas formas para estafar y aprovecharse de los incautos. Justo esto fue lo que le sucedió a una joven de Bogotá, que denuncia que una reserva a través de la reconocida plataforma de 'Booking.com' se convirtió en una "pesadilla" por culpa de los criminales.

La joven capitalina le relató a NoticiasRCN.com que, en medio de algunos preparativos para su fiesta de cumpleaños, decidió hacer una reserva en un hotel de Medellín a través de la página web oficial de 'Booking.com'.

Le sugerimos: Esta sería la forma en la que grupos al margen de la ley ocultan bienes ilícitos

Poder escoger entre diversas opciones y precios fue lo que llevó a Alejandra Zambrano* a querer hacer el proceso por medio de esta plataforma digital. La forma en la que lo hizo fue sencilla: seleccionó, reservó y pagó por los días que se quedaría hospedada, sin embargo, el dolor de cabeza vendría después.

¿Cómo están estafando con datos de 'Booking.com'?

Esta capitalina narra con completa angustia que no entiende cómo fue que le robaron más de $3 millones de su cuenta bancaria, pero cuenta cómo actuaron los criminales. Ella hace una advertencia para que no haya más ciudadanos que caigan en estas estafas masivas.

"Yo cumplía años el jueves y recibí una gran cantidad de mensajes tanto laborales y personales en WhatsApp. Uno de esos mensajes me llegó con un número internacional +44, que eso es de Inglaterra, con una foto como aparentando ser del hotel y me escribe...", cuenta Zambrano.

Además, señala que el presunto funcionario del hotel se dirigió a ella con información que solo había especificado a través del sitio web de 'Booking'.

El caso de Zambrano no estaría aislado, ya que diversos usuarios de esta página de reservas han denunciado ser víctimas de robos similares y detallan que esta página web sufrió de una filtración en su base de datos que ha afectado a cientos de personas alrededor del mundo.

"Me escribe: 'Hola Alejandra Zambrano*, te escribimos del hotel y queremos confirmar tu reserva. Me escriben en inglés, pero como yo hablo siempre en inglés, pues como que dije: 'Bueno, quedé configurada en inglés' y les dije que sí, porque tenía miedo de que me cancelaran la reserva", afirma.

Todo el modo de operar de los criminales quedó en evidencia a través de la conversación que tuvo por WhatsApp:

Capturas de pantalla en las que se ve la forma en la que están estafando a nombre de 'Booking.com'. Foto: Cortesía

Una doble estafa

Como se puede evidenciar con las capturas de pantalla de esta estafa, los criminales le enviaron un link para que ella validara el pago de la reserva. Sin desconfiar al respecto, Alejandra Zambrano* ingresó y puso todos sus datos en esta página con la que estarían haciendo una doble estafa, pues se trataba de un clon web para robarle sus datos de crédito.

"El banco me llamó y me dijo: 'Intentaron hacer un cargue a tu nombre, pero mejor anulemos la tarjeta de crédito'. Pero yo dije fijo yo puse la de crédito entonces la cambié por otra y la metí y me decían: 'No, no está pasando. Intenta otra vez'. Y cuando vi me sacaron más de $3 millones en la cuenta", le comentó a NoticiasRCN.com.

La respuesta de la plataforma

Después de que Zambrano conoció sobre el robo, inmediatamente, procedió a comunicarse con funcionarios del sitio oficial de 'Booking.com'; sin embargo, asegura que le respondieron que "se trataba de un caso aislado".

"Nadie que yo sepa ha recuperado el dinero. Yo mandé un correo y hablé con un supervisor y me dijeron que por supuesto iban a revisar mi caso. Pero para mí es un tema muy preocupante", concluye.

Las recomendaciones

Según se ha conocido, el hackeo masivo del que fue víctima 'Booking.com' sucedió en la primera semana de febrero. Y con una base de datos que fue hurtada los criminales están operando. NoticiasRCN.com intentó comunicarse con algunos directivos de la plataforma, pero hasta la fecha de la publicación de este artículo no fue posible.

Aunque entre las principales recomendaciones que dan para no caer en esta clase de estafas está: realizar la reserva y pago solamente a través de medios digitales oficiales. "Booking.com no le solicitará datos personales por plataformas externas", detallan. También hay que decir que si usted sospecha sobre los procesos de pago y contacto puede reportarlo a las autoridades.

El nombre fue cambiado por petición de la fuente*