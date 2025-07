"Los están dejando morir": Defensa Civil se estaría negando a rescatar a personas con sus mascotas

En medio de la crítica situación por las inundaciones que afectan a Puerto Asís, Putumayo, ciudadanos han levantado la voz para denunciar que miembros de la Defensa Civil estarían negándose a evacuar a personas que intentan huir de la emergencia con sus mascotas.

Denuncian que Defensa Civil se estaría negando a rescatar a personas con sus mascotas

La denuncia, registrada en un video que circula en redes sociales, muestra a una mujer increpando a socorristas que se movilizan en una canoa:

"¿O sea que no van a traer a las mascotas?", les grita desde un costado. La respuesta que recibe por parte de uno de los uniformados es escueta: “No sé, madre”.

Las imágenes han causado indignación, pues en ellas se observa a los rescatistas navegando mientras algunas personas, aún en zonas inundadas, intentan conservar la calma acompañadas de sus perros o gatos, sin saber si podrán ser evacuadas.

“Los están dejando morir. No podemos permitir que los abandonen así. Son parte de nuestra familia”, son los mensajes que acompañan los videos.

¿Qué pasa con los animales que se han visto afectados por las lluvias?

La emergencia invernal ha dejado a su paso casas anegadas, cultivos destruidos y decenas de damnificados. Sin embargo, otro drama es el destino de los animales domésticos, muchos de los cuales quedaron atrapados en tejados, patios inundados o corrales completamente sumergidos.

Pese a la gravedad de las denuncias, desde las redes oficiales de la Defensa Civil se han compartido imágenes de canoas con mascotas a bordo. No obstante, varios ciudadanos afirman que eso no representa lo que realmente está ocurriendo en el terreno.