Denuncian que el Gobierno habría suspendido el pago de subsidios al gas LP en cilindros

La Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) denuncia que más de 675.000 personas se verían afectadas por una decisión del Gobierno Nacional con relación al tema de los subsidios para el gas en cilindros que beneficia a familias de estratos 1 y2.

Aseguran que no se han pagado desde julio de 2024, pero no solamente eso, sino que para este 2025, el rubro no se habría incluido en el Presupuesto General de la Nación.

"Se eliminó la partida presupuestal que cubre este concepto, así que este programa de subsidios ni siquiera aparece en las cuentas del gobierno para el 2025", aseguró Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova.

¿Cuánto le debe el Gobierno Nacional a los gremios distribuidores de GLP?

De acuerdo con lo manifestado por el líder gremial, la deuda al 31 de diciembre de 2024 por parte del Ministerio de Hacienda a las empresas distribuidoras de gas LP por subsidios ya entregados, asciende a $68 mil millones, sin contar lo de enero de 2025, siendo alrededor de 9.000 millones de pesos por mes.

"El no pago de saldos de 2024 y la eliminación de la partida correspondiente en el presupuesto 2025 lucen como una señal del gobierno de suspender el plan piloto de subsidio al consumo de GLP en cilindros", denuncian.

Además, señalan que ante la crisis financiera declarada por el Gobierno Nacional en temas presupuestales, se espera que no se siga incrementando la deuda existente con la empresas de GLP.

¿Cuántas familias se verían afectadas por la suspensión de subsidios para el GLP?

De acuerdo a lo informado, son 675.000 personas que se benefician con estos subsidios al GLP de los sectores más vulnerables del país y que al vivir en los sectores más apartados no tienen otra opción de combustible para la cocción de sus alimentos.

"Lo más preocupante es que, por la falta de pago de los subsidios al consumo de GLP en cilindros, estos usuarios afectados se verán obligados a utilizar nuevamente la leña como combustible para cocinar, perjudicando así su salud pulmonar y aumentando la deforestación en el país", dijo Martínez Villegas.

Las personas que estarían más afectadas son quienes pertenecen a poblaciones de minorías étnicas y comunidades rurales de los seis departamentos del Plan Piloto (Nariño, Putumayo, el Macizo colombiano del Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas).