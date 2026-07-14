De la Espriella anuncia las entidades que se eliminarán: busca ahorrar $ 10 mil millones

En la noche del lunes 13 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio una alocución en la que dio anuncios clave de cara a lo que vendrá con su gobierno desde el 7 de agosto.

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Horas antes, había anunciado a un nuevo ministro: a Indalecio Dangond para la cartera de Agricultura. Se sumó a Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Iván Cancino (Justicia), general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), Juliana Gutiérrez (Deporte) y Omar Bula (Cancillería).

¿Quiénes son los ministros designados?

Durante la alocución, anunció a María Nohemí Arboleda como la futura ministra de Minas. Falta que diga quiénes estarán en las carteras de Salud, Trabajo, TIC, Cultura y Ciencia.

El presidente electo dio a conocer que la Presidencia de la República se reestructurará para que sea ejecutiva, sin corbatas, austera y eficiente. Por eso, ordenó eliminar cargos y estructuras duplicadas con las que se pretende ahorrar 10 mil millones de pesos anuales.

“Eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”, sostuvo.

El listado de las entidades que no van más

Con esta reestructuración, se acabarán aproximadamente 229 cargos de entrada. De la Espriella recalcó que los recursos ahorrados quedarán destinados a programas sociales.

En ese orden de ideas, las entidades que se eliminarán son: Consejería para la Reconciliación Nacional, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, agencias de la Presidencia, Consejería Presidencial para las Regiones (esta se transforma en la Gerencia de las Regiones) y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.

El mandatario electo también informó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz será reemplazada por el Comisionado Nacional de Seguridad. Además, no entablará diálogos de paz con grupos armados.