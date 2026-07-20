El desafío de Abelardo de la Espriella para construir fuerzas políticas dentro del Congreso

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, inicia su mandato enfrentando la paradoja de gobernar sin partido propio, tras prometer durante su campaña que no haría política tradicional ni dependería de las colectividades.

La instalación del nuevo Congreso marca el comienzo de una etapa donde la construcción de gobernabilidad será su principal reto.

De la Espriella se inscribió por firmas a través del Movimiento Defensores de la Patria y obtuvo el aval del Partido Salvación Nacional, que logró apenas cuatro curules en el Senado y un escaño en la Cámara de Representantes.

Esta limitada representación legislativa contrasta con la magnitud de las reformas que el mandatario pretende impulsar, obligándolo a negociar con los partidos tradicionales que criticó durante su campaña electoral.

RELACIONADO Reñida puja por la presidencia del Senado para la nueva legislatura

Las pruebas políticas del gobierno de la Espriella en el Congreso

El Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Rodrigo Lara, señaló que el gobierno respetará la autonomía y decisiones de los partidos.

Sin embargo, la relación con el legislativo ya mostró tensiones en la primera prueba política con la elección de las mesas directivas del Congreso. El pulso se mantuvo hasta el último momento entre el senador de la U, Alfredo Deluque, quien cuenta con el apoyo de de la Espriella, y el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las fuerzas políticas en el Congreso están definiéndose gradualmente. El Centro Democrático, Cambio Radical y el Movimiento Creemos anunciaron que se declararían de gobierno, comprometiéndose a apoyar mayoritariamente los proyectos del presidente electo.

Mientras tanto, partidos como el Liberal, los Conservadores y la U no han revelado su posición oficial, aunque han manifestado disposición para alcanzar consensos.

RELACIONADO La silenciosa puja por la presidencia de la Cámara de Representantes ya tendría nombre

Abelardo de la Espriella se enfrenta a la oposición de Iván Cepeda en el Congreso

El presidente electo enfrentará una oposición significativa liderada por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, quien encabeza la bancada de congresistas del Pacto Histórico.

Esta configuración política plantea interrogantes sobre cómo el mandatario, elegido con el lema de representar a "los nunca" logrará gobernar necesitando a "los de siempre".

La aprobación de reformas clave dependerá de conseguir votos tanto en las plenarias de Senado y Cámara como en las comisiones legislativas, lo que convertirá las próximas semanas en un período decisivo para definir el estilo de gobierno y la viabilidad del programa del presidente electo.