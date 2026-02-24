CANAL RCN
Colombia

Tras la muerte de la tigrilla lanuda en Medellín, denuncian venta ilegal de fauna silvestre en redes sociales

Activistas han denunciado las nuevas modalidades que están siendo usadas para traficar fauna silvestre en internet.

Foto: Captura pantalla IG @andrespreciadop y X @policiaColombia
Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:28 p. m.
Gran indignación ha generado la muerte de la tigrilla lanuda que fue rescatada en el cerro de las tres cruces, en Medellín, pues la ejemplar luchó cerca de 70 horas en la unidad de cuidados intensivos veterinarios tras ser encontrada con deshidratación severa, parásitos, fracturas en sus dientes, extrema delgadez y dignos de cautiverio.

Ante este panorama, activistas ya han denunciado las nuevas modalidades que se estarían usando para traficar fauna silvestre por medio de distintas redes sociales en el país.

Tráfico de fauna silvestre en Colombia

Según la denuncia hecha por Andrés Preciado, activista por los derechos de los animales, en Colombia se estarían presentando distintas modalidades con las que ahora se realiza la comercialización de fauna silvestre en redes para lograr un mayor alcance y exposición.

La primera modalidad consiste en el tráfico directo en internet ya que algunos usuarios han utilizado plataformas como X, Instagram y TikTok, a modo de vitrina, para poner a la venta distintas especies como tigrillos, loros, macacos, reptiles, entre otros animales.

La segunda modalidad que han alertado especialmente a la comunidad animalista consiste en el uso de tigrillos por parte de diferentes “influencers”, quienes los utilizan para crear contenido en donde son exhibidos como mascotas de compañía. También estarían incentivando a la compra ilegal de estos ejemplares.

El tráfico y venta de fauna silvestre en Colombia también se está presentando en las redes sociales. Esto está totalmente prohibido y penalizado. Dichas modalidades están acabando con la vida de nuestros animales y muchas personas se están dedicando a cometer este flagelo, aseguró Preciado.

¿Cuáles son las penas contra el tráfico de fauna silvestre?

Según la ley 2111 de 2021, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Policía Nacional rescata 27 loros

Otro de los recientes casos de presunto tráfico de fauna silvestre corresponde al rescate de 27 loros, por parte de la Policía Nacional, que pretendían ser comercializados dentro de una caja de cartón.

Ante esto, las autoridades hicieron un llamado a proteger la fauna y denunciar este delito que representa un daño irreversible para la naturaleza.

