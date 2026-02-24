Cayó alias Cucaracho, hombre de confianza del ‘Niño Guerrero’ y ficha clave del Tren de Aragua

En medio de una operación transnacional con apoyo de las autoridades de Estados Unidos, el Gaula de la Policía logró la captura de alias Cucaracho, miembro importante de la organización criminal del Tren de Aragua.

Jorge Luis Páez Cordero era cabecilla de la estructura criminal y hombre de confianza de alias Niño Guerrero, jefe principal del Tren de Aragua.

¿Por qué buscaban a alias Cucaracho?

Alias Cucaracho era requerido mediante circular roja de Interpol, por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armos, asociación para delinquir y financiación del terrorismo.

Además, este hombre es el señalado de coordinar en envío de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa por parte de la organización criminal.

Las autoridades también lo responsabilizan por controlar el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos del Caribe colombiano, y por actividades de lavado de activos.

Así fue la captura de alias Cucaracho

La captura de alias Cucaracho se dio en un hotel de lujo de Santa Marta, en donde además fueron incautados elementos tecnológicos que servirán para avanzar en la investigación en su contra.

De acuerdo con el Gaula de la Policía, la caída de Páez Cordero debilita la capacidad logística, financiera y violenta del Tren de Aragua en suelo colombiano.

Por ahora, las autoridades continuarán con los trabajos de inteligencia en contra de estas estructuras de carácter criminal y transnacional.